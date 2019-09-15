"Зеленскому не так просто выкрутить руки: что сказал Пристайко на форуме YES

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал пресс-брифинг в рамках форума YES в Киеве.

Как и когда на Донбассе пройдут местные выборы, какие изменения в Конституцию провести невозможно и что санкции самом деле значат для России – OBOZREVATEL собрал самые интересные заявления политика.

Об уступках Владимира Зеленского по отношению к России

Господин Зеленский хоть и невысокого роста, но физически он очень сильный человек, он постоянно тренируется, поэтому ему не так просто выкрутить руки.

Вадим Пристайко www.president.gov.ua

Кроме того наши партнеры (Франция и Германия. – ред) работают с нами много лет, они инвестировали много политического капитала. Если господин Макрон недавно занялся этим делом, то мадам Меркель делает это все это время. По большому счету, если бы не наши западные партнеры, ни санкции, ни их твердая позиция на международных аренах, мы бы не смогли остановить в свое время продвижения российских войск. Не думаю, что у них все аж на столько сильно изменилось, как выражается Леонид Данилович (представители Берлина и Парижа будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к уступкам России по вопросу об организации выборов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сказал второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма в интервью Associated Press. – ред).

О местных выборах на Донбассе

Не каждый день у нас зрада, у нас есть и победы. И видение, каким образом достичь успеха, не означает сдачу наших интересов каждый раз. А то сказанное у нас сразу имеет только два цвета – или это же это зрада или победа.

Например, местные выборы на условиях боевиков. Мы никогда не соглашались на условия боевиков. На это не соглашалось предыдущее правительство, это не записано в Минских договоренностях. Местные выборы проводятся на основе законодательства Украины. Да, был предложено отдельный закон, который описывает риски этих конкретных выборов, но там тоже было описано – на основе законодательства Украины.

Второй вопрос – полная амнистия. В 15-м году был подписан и проголосован закон об амнистии, который не предусматривал никаких полных амнистий. Так же никаких полных амнистий не предусматривает работа нынешней дипломатии.

Конечно, идеальная ситуация, когда на всей нашей территории одновременно проводятся выборы в соответствии с украинским законодательством. Но мы против выборов под дулами автоматов.

Об изменениях в Конституцию

Мы снова напоминаем, что собственно и написано в Минских договоренностях, что будет проведена реформа украинского законодательства, конституционная реформа в основе которой лежит децентрализация. Если в Москве не могут прочитать, то еще раз повторяем, кстати, это написано было на русском языке, мы не вносим никаких изменений в Конституцию, мы продолжаем наш путь конституционной реформы, который мы сами делаем для Украины и основой этих изменений лежит децентрализация, которая уже идет довольно успешно.

Мы предлагаем той стороне, которая не есть под контролем украинского правительства, понять, что шанс их развития – это децентрализация. Они могут быть объединены в общины, могут ожидать определенных финансовых возможностей как и другие области и районы в Украине. Это и есть максимальная предложение, которое мы делаем – конституционная реформа, в основе которой лежит децентрализация.

Мы не вносим в Конституцию никаких особых или не особых статусов.

О войне

Мы уже 6-й год ведем переговоры, на которых ожидаем, что война уйдет с нашей земли, а мы будем развиваться как и любая цивилизованная нация и не будем читать каждое утро, что очередной снайпер убил нашего парня. Это то, чего бы мы хотели.

Если быть реалистами, то в этот раз мы рассчитываем, что тот прогресс, который был достигнут и те предложения, которые были сделаны президентом Зеленским, а это в первую очередь люди, которые оказались по ту линию соприкосновения, будет укреплен и мы сможем двигаться дальше.

Мы завершаем разведения в Станице Луганской, которое заняло у нас очень много лет. После завершения разминирования наши инженерные команды восстанавливают мост. Как только он будет восстановлен – по нему пойдет пассажиропоток и мы сможем двигаться дальше.

Война на Донбассе

Президент Зеленский обращается с идеей развести войска вдоль всей линии, а это более 400 км. Мы готовы открывать большие возможности для наших людей, упростить им жизнь, мы хотим показать, какие изменения ежедневно происходят в Украине. Должны создать возможности, чтобы люди могли слушать украинское радио и видеть украинское телевидение.

Мы тем и отличаемся от предыдущего правительства, мало обещаем и пытаемся больше сделать.

О России

Я горд тем, что делала украинская дипломатия все эти годы. Была сделана грандиозная работа. Но тот достигнутый успех нас не устраивает, поэтому украинцы обновили власть.

Мы с вами можем только догадываться, что в голове у конкретного персонажа и мы понимаем, что санкции действуют, что бы кто там не говорил, что россияне довольны белорусскими оливками или креветками. Это неприятно.

Но наша цель – не сделать России больно, наша цель, чтобы мы с вами жили счастливо.

Сейчас мы представляем монолитную силу и россияне не могут с этим не считаться. Армия, полиция и дипломатия готовы работать в том направлении, которое и приведет нас к победе.

О миротворческой миссии ООН

Украине не следует соглашаться на введение миротворцев ООН на Донбасс, пока не будут использованы другие пути выполнения Минских договоренностей.

Есть очень мало примеров, когда миротворческие миссии не прекращали какие-то конфликты. Мы знаем миссии в Африке, которые уже 50 лет существуют, а люди гибнут, несмотря на присутствие голубых касок. Но если все остальное провалится, мы будем вынуждены просить международное сообщество о миротворческой операции в том или ином формате.

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