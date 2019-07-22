"Не говорить о войне!" Портников рассказал, чего ожидать Украине после выборов в Раду

После официального завершения внеочередных выборов в Верховную Раду станет ясно, какие именно изменения приготовила Украине новая власть и насколько они согласуются с ожиданиями ее электората.

Об этом в блоге на "Буквы" написал украинский журналист Виталий Портников.

"Накануне неизбежной победы на парламентских выборах и президент Владимир Зеленский, и его ближайшие соратники больше не говорят о возможности скорого окончания войны на Донбассе и быстрого достижения договоренностей с Владимиром Путиным, о возможности быстрой победы над коррупцией, снижении тарифов и повышении уровня жизни населения. Потому что все эти задачи придется решать или не решать – уже новой власти, от которой и будет зависеть то, как проживет страна ближайшие месяцы и годы", – рассказал он.

Портников отметил, что Зеленскому и его команде предстоит понять, что с президентом РФ Владимиром Путины не так просто договориться. А тарифы растут "не по чьей-то злой воле, а по объективным экономическим законам и по требованию кредиторов".

"Другое дело, что есть вопросы, которые действительно можно сдвинуть с мертвой точки именно благодаря политической воле и кредиту общественного доверия. Прежде всего, это деолигархизация страны – не договоренности с олигархами о том, что они будут "делиться", а именно деолигархизация. Это перезагрузка антикоррупционных органов. И реальная борьба с коррупцией и контрабандой. И множество других проблем, которые делают Украину не столько восточноевропейской страной, сколько государством "третьего мира", – пояснил он.

Война в Украине

Журналист акцентирует, что в таком случае Зеленский обрекает себя на борьбу и противостояние с олигархическими кланами и их информационным ресурсом.

"И насколько избиратель Зеленского готов ожидать результатов деятельности своего избранника и его соратников – если эти результаты окажутся отнюдь не быстрыми, а в ряде случаев их просто не будет... Именно сейчас мы и поймем не то, насколько велик кредит доверия, которым украинцы обеспечили Владимира Зеленского и его партию, а то, насколько этот кредит продолжителен во времени", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Портников рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский сможет сформировать парламентскую коалицию и у него будет большинство. Однако, как и после его избрания президентом, граждане Украины практически ничего не знают о новом руководстве.

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