НАТО призвали укрепить связь с Украиной и ждать вызовов от России

Североатлантический альянс (НАТО) должен усилить и расширить свое партнерское сотрудничество с Украиной и Грузией. Что касается России, то ее следует рассматривать как источник самых больших вызовов.

Об этом говорится в аналитическом докладе "НАТО 2030: объединенные для новой эры". По мнению аналитиков, по отношению к странам, которые столкнулись с российской агрессией, должна быть применена политика открытых дверей.

"Необходимо поддерживать и активизировать политику открытых дверей НАТО. НАТО должен расширять и укреплять партнерство с Украиной и Грузией, стремиться к усилению взаимодействия с Боснией и Герцеговиной и противодействовать дестабилизации на Западных Балканах", – сказано в документе.

Говоря о Российской Федерации, его авторы отметили, что эта страна несет самую большую геополитическую угрозу для всего евроатлантического региона, даже несмотря на экономический упадок.

"Она доказала свою способность к территориальной агрессии и, вероятно, останется главной угрозой, с которой столкнется НАТО в ближайшее десятилетие", – предупредили аналитики.

По их словам, особые опасения вызывают мощные военный и ядерный арсеналы, а также гибридные методы воздейтсвия.

"Агрессия России против Грузии и Украины, с последующим наращиванием военной мощи и активности в Балтийском и Черном море, регионах Восточного Средиземноморья, Балтики и Крайнего Севера, привели к резкому ухудшению отношений и негативно повлияли на безопасность евроатлантического региона", – сказано в докладе.

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