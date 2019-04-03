"Наслаждаюсь его искусством": Лавров сделал неожиданное заявление о Зеленском

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о кандидате в президенты Украины и шоумене Владимире Зеленском.

В кулуарах Кремля перед пресс-конференцией главы РФ Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева министр признался, что не знаком с шоуменом, но "наслаждается его творчеством", передает Life.ru.

"Я не знаком [с Зеленским]. Я наслаждаюсь его искусством по телевизору, в сериалах и фильмах, но так не знаком", – сказал Лавров.

Сергей Лавров и Владимир Зеленский

Напомним, недавно слова жены Владимира Зеленского Елены о Крыме задели российских журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине завершился первый тур выборов президента Украины, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол, СМИ и социологические институты обнародовали предварительные итоги.

Согласно данным голосования, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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