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"Наслаждаюсь его искусством": Лавров сделал неожиданное заявление о Зеленском

6.9тЧитать материал на украинском

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о кандидате в президенты Украины и шоумене Владимире Зеленском.

В кулуарах Кремля перед пресс-конференцией главы РФ Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева министр признался, что не знаком с шоуменом, но "наслаждается его творчеством", передает Life.ru.

"Я не знаком [с Зеленским]. Я наслаждаюсь его искусством по телевизору, в сериалах и фильмах, но так не знаком", – сказал Лавров.

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Сергей Лавров и Владимир Зеленский

Напомним, недавно слова жены Владимира Зеленского Елены о Крыме задели российских журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине завершился первый тур выборов президента Украины, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол, СМИ и социологические институты обнародовали предварительные итоги.

  • Согласно данным голосования, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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Персоны
Владимир ЗеленскийСергей Лавров
Место
Россия
Теги
УкраинаполитикаВыборы 2019
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