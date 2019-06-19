Нардепы плакали: в Раде объявили минуту молчания в память о погибшем Тымчуке

В среду, 19 июня, Верховная Рада почтила минутой молчания память погибшего народного депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука.

О смерти политика в эфире телеканала "Рада" сообщил спикер ВР Андрей Парубий.

"В Киеве в собственной квартире трагически погиб Дмитрий Борисович Тымчук. Мы знали его как большого патриота", – отметил председатель парламента.

С его слов, группа "Информационное сопротивление", которую возглавлял Тымчук, внесла весомый вклад в борьбу против агрессии России. Парубий выразил соболезнования всем близким погибшего.

"Я не вижу возможности продолжать рассмотрение правок сегодня. Мы продолжим рассмотрение правок завтра в 10:00. А сейчас утреннее заседание Верховной Рады объявляю закрытым", – добавил Парубий.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня при чистке оружия застрелился народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

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