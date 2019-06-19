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Нардепы плакали: в Раде объявили минуту молчания в память о погибшем Тымчуке

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В среду, 19 июня, Верховная Рада почтила минутой молчания память погибшего народного депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука.

О смерти политика в эфире телеканала "Рада" сообщил спикер ВР Андрей Парубий.

"В Киеве в собственной квартире трагически погиб Дмитрий Борисович Тымчук. Мы знали его как большого патриота", – отметил председатель парламента.

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С его слов, группа "Информационное сопротивление", которую возглавлял Тымчук, внесла весомый вклад в борьбу против агрессии России. Парубий выразил соболезнования всем близким погибшего.

"Я не вижу возможности продолжать рассмотрение правок сегодня. Мы продолжим рассмотрение правок завтра в 10:00. А сейчас утреннее заседание Верховной Рады объявляю закрытым", – добавил Парубий.

Нардепы плакали: в Раде объявили минуту молчания в память о погибшем Тымчуке

Скриншот

Нардепы плакали: в Раде объявили минуту молчания в память о погибшем Тымчуке

Скриншот

Нардепы плакали: в Раде объявили минуту молчания в память о погибшем Тымчуке

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня при чистке оружия застрелился народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

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Персоны
Дмитрий ТымчукИрина ГеращенкоАндрей Парубий
Место
УкраинаКиев
Теги
Информационное сопротивлениеНародный фронтВерховная Рада Украины
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Порубий по тебе следующему плакать вашим уродам?)))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Прогулы они до добра не доводят. Пошел бы на работу в Раду. глядишь бы еще небо покоптил своим присутствием на земле
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
по всей стране приспущены шаровары..
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