На Одесщине "застолбили" победителей выборов и уже успели провести первую сессию

В Каролино-Бугазской сельской объединенной громаде Белгород-Днестровского района Одесской области якобы установили результаты местных выборов и провели первую сессию поселкового совета.

Об этом сообщило издание "Новости Овидиополя". Также опубликовано видео заседания новоизбранных депутатов.

По информации издания, сельская территориальная избирательная комиссия установила результаты выборов депутатов местного совета на избирательном участке № 510969 (посёлок Затока) и № 510693 (село Каролино-Бугаз).

По данным ТИК, в новый состав местного совета ОТГ вошли: Олег Романов, Вячеслав Свищов, Виталий Запша, Валерий Михалёв, Игорь Мазур, Василий Садовский, Юрий Христов, Нина Смирнова, Александр Григоренко, Эльшан Джафаров, Алексей Донкоглов, Сергей Звягинцев, Ваник Григорян, Владимир Рабинюк, Елена Шумилкина, Татьяна Глущенко, Светлана Офицерова, Александр Доломанжи, Самвэл Мартоян, Диана Гоменюк, Наталья Лященко, Паргев Менещян.

Выборы в сельский совет проходили по мажоритарной системе.

В ходе первой сессии Каролино-Бугазского сельсовета вновь избранный голова громады Андрей Апанасенко и депутатский корпус первого созыва новосозданной ОТО принесли присягу а затем рассмотрели ряд рабочих вопросов.

В свою очередь "Думская" сообщила, что, по информации Комитета избирателей украины, в Затоке еще продолжается подсчет голосов, поэтому опубликованное видео как минимум вызывает удивление.

"Если они действительно провели сессию и назвали себя победителями, то эти действия точно неправомерно. Перед этим результаты выборов должны быть обнародованы. Скорее всего, там будут судебные разбирательства. Это сделано, чтобы максимально "застолбить" за собой победу", – рассказал глава областной организации КИУ Анатолий Бойко.

По его словам, такая спешка свидетельствует исключительно о желании обойти закон. Он уточнил, что в Затоке наблюдателям КИУ отказывались выдавать протоколы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе глава Приморской райадминистрации, кандидат в депутаты от "Довіряй ділам" Марат Королев устроил разборки на заседании участковой избирательной комиссии №511314 (просп. Гагарина, 3).