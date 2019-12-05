"Мы убили людей! Такая война не нужна!" Рахманин жестко высказался о боях за Донецкий аэропорт

Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин раскритиковал бои за Донецкий аэропорт.

В эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 5 декабря, нардеп заявил, что в них не было логики, а итогом стали масштабные потери в рядах ВСУ.

"Защита Донецкого аэропорта имела бы логику лишь при двух обстоятельствах. Если это использовалось как плацдарм, чтобы дальше идти на Донецк, или как точка, которая должна была отвлекать внимание врага, чтобы нанести удар в другом месте. Не было ни первого, ни второго. Это была просто точка, где надо было похоронить определенное количество людей, которых потом канонизировали. Мы убили людей для того, чтобы сделать их героями", – заявил Рахманин.

Сергей Рахманин скриншот

"Если мы ведем войну ради таких вещей, то война не нужна. Война оправдана тогда, когда поняла конечная цель. Когда жертвы, на которые идут люди, являются осмысленными, а цель является обозримой", – добавил он.

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