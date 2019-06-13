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"Может Бойко или Тимошенко": в "Слуге народа" сделали заявление о будущем премьер-министре

2.2тЧитать материал на украинском

В команде президента Украины Владимира Зеленского предложили внести в список кандидатов на место премьер-министра малоизвестных специалистов, а также спросить мнение украинцев.

С такое инициативой в интервью "Украинской правде" выступил глава штаба политсилы, кандидат в народные депутаты Александр Корниенко.

"Мы еще людей поспрашиваем, кого они хотят видеть премьером. Может они хотят видеть Бойко или Тимошенко, потому что их в списке написали, а остальных не написали", – сказал он.

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Бойко и Тимошенко

Бойко и Тимошенко

"Давайте напишем еще несколько фамилий малоизвестных, но объясним, что это какой-то топ-менеджер всемирно признанный, или профессиональный человек, который умеет управлять", – добавил он.

По словам Корниенко, в партии обсуждают не конкретную кандидатуру, а то, каким премьер должен быть.

Александр Корниенко

Александр Корниенко

Украинская правда

"Это должен быть технократ, отвязанный от политики, но с проблемой контактов с политиками, или это будет политик с политической ответственностью, но с проблемой технократизма и управления. Возможно какой-то третий вариант. Здесь надо дискутировать. Мы дискутируем", – резюмировал он.

При этом, о готовности стать следующим премьер-министром заявил действующий глава правительства Владимир Гройсман.

Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

Страна

"Почти 8,13% людей хотят, чтобы Гройсман был следующим премьер-министром. Мое прохождение в парламент дает возможность привести профессиональную команду и нести ответственность. И я смогу претендовать тогда на должность премьер-министра", – сказал он в эфире программы "Право на владу".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук выразил готовность стать следующим премьер-министром Украины.

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Персоны
Владимир ЗеленскийЮрий БойкоЮлия Тимошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
итог! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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