|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Могу себе позволить": Зеленский заявил, что не уважает Порошенко

1.2тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что потерял уважение к своему оппоненту в избирательной гонке, действующему главе государства Петру Порошенко из-за оскорблений в свой адрес.

Таким образом он объяснил телефонную перепалку, которая разгорелась между ними в эфире программы "Право на владу" 11 апреля, передает "Страна".

"Этот человек столько раз сказал, что я марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему. Поскольку это всенародно избранный президент. Но на моральном уровне, чисто человеческом, я считаю, что он просто оскорбляет", – высказался Зеленский.

Новости
Порошенко отказался комментировать перепалку с Зеленским

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Hyser

По словам шоумена, он любит разговаривать с людьми на равных. "Мне не нравится, когда меня оскорбляют. И так как я пока еще не президент, могу позволить себе быть собой до конца", – добавил он.

"Если народ Украины поддержит меня на выборах, и вы бы со мной разговаривали, и я был неправ, я бы никогда не относился к вам свысока. Я много лет очень известный человек. И я всегда фотографируюсь с людьми, всегда разговариваю. Всегда слышу о своих недостатках, никогда не грублю", – заверил кандидат в президенты.

Зеленский также рассказал, что имеет достаточно серьезную выдержку, однако долго терпеть не будет.

"Я прощаю по-человечески любого человека. Меня можно несколько раз обидеть, но у меня больше нет щек. Я подставил левую, подставил правую, но я же живой человек. Со мной так разговаривали, и я ответил так, как посчитал нужным", – резюмировал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Порошенко вызвал своего оппонента в избирательной гонке Владимира Зеленского приехать вечером 11 апреля на дебаты в студию телеканала "1+1". Однако тот ответил отказом, заявив, что уже летит в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

  • Скандальный эфир, в котором разгорелся спор между Зеленским и Порошенко, вызвал бурную реакцию в сети. Мнения украинцев разделились.

  • На сторону Порошенко встала также лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, которая заявила, что Зеленский унизил.

  • Спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков оправдался за перепалку с Порошенко в эфире программы "Право на власть". Он списал все на излишнюю эмоциональность Зеленского и стресс из-за большого количества грязи в его адрес.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
19
1
Смешно
4
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лещов Юрий
Лещов Юрий
Народ не ЗА, народ против рошенкавских свиней и балаболов!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения