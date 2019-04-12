"Могу себе позволить": Зеленский заявил, что не уважает Порошенко

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что потерял уважение к своему оппоненту в избирательной гонке, действующему главе государства Петру Порошенко из-за оскорблений в свой адрес.

Таким образом он объяснил телефонную перепалку, которая разгорелась между ними в эфире программы "Право на владу" 11 апреля, передает "Страна".

"Этот человек столько раз сказал, что я марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему. Поскольку это всенародно избранный президент. Но на моральном уровне, чисто человеческом, я считаю, что он просто оскорбляет", – высказался Зеленский.

Новости Порошенко отказался комментировать перепалку с Зеленским

Владимир Зеленский Hyser

По словам шоумена, он любит разговаривать с людьми на равных. "Мне не нравится, когда меня оскорбляют. И так как я пока еще не президент, могу позволить себе быть собой до конца", – добавил он.

"Если народ Украины поддержит меня на выборах, и вы бы со мной разговаривали, и я был неправ, я бы никогда не относился к вам свысока. Я много лет очень известный человек. И я всегда фотографируюсь с людьми, всегда разговариваю. Всегда слышу о своих недостатках, никогда не грублю", – заверил кандидат в президенты.

Зеленский также рассказал, что имеет достаточно серьезную выдержку, однако долго терпеть не будет.

"Я прощаю по-человечески любого человека. Меня можно несколько раз обидеть, но у меня больше нет щек. Я подставил левую, подставил правую, но я же живой человек. Со мной так разговаривали, и я ответил так, как посчитал нужным", – резюмировал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

Порошенко вызвал своего оппонента в избирательной гонке Владимира Зеленского приехать вечером 11 апреля на дебаты в студию телеканала "1+1". Однако тот ответил отказом, заявив, что уже летит в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Скандальный эфир, в котором разгорелся спор между Зеленским и Порошенко, вызвал бурную реакцию в сети. Мнения украинцев разделились.

На сторону Порошенко встала также лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, которая заявила, что Зеленский унизил.

Спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков оправдался за перепалку с Порошенко в эфире программы "Право на власть". Он списал все на излишнюю эмоциональность Зеленского и стресс из-за большого количества грязи в его адрес.

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