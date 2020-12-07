Мэр Чернигова рассказал депутатам, что "ровно шел" и может говорить "с президентом и вором"

Новоизбранный городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил местным депутатам, что может одинаково общаться как и с президентом, так и с вором, поскольку "ровно шел по жизни".

Фрагмент выступления Атрошенко выложил в Twitter Lorne Malvo. Городской голова выступил с трибуны на русском языке.

"Ровно я шел по жизни, и мне все равно с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить – предъявите вы мне что-то", – сказал Атрошенко.

Напомним, по результатам местных выборов в Украине Атрошенко был повторно избран мэром Чернигова с результатом почти 77,5% голосов.

Владислав Атрошенко – мэр Чернигова, народный депутат Украины 4, 7 и 8-го созывов, председатель наблюдательного совета ОАО "Хлеб Киева", основатель благотворительного фонда "Полесский оберег".

Родился 5 декабря 1968 года в Чернигове.

В 2002-2005 годах – народный депутат Украины 4-го созыва (фракция "Наша Украина"). В феврале 2005 года президента Украины Виктор Ющенко назначил его главой Черниговской облгосадминистрации. На этой должности Атрошенко продержался всего лишь до декабря.

В 2010 году он стал депутатом Черниговского облсовета от партии Сергея Тигипко "Сильная Украина".

В 2012 году Атрошенко избрали народным депутатом Украины 7-го созыва. В Верховной Раде он вошел в фракция "Партии регионов", затем покинул ее стал внефракционным.

16 января 2014 года он поддержал своим голосом скандальные "диктаторские законы". Позже отправил в аппарат Рады заявление с просьбой "считать, что он не голосовал".

В 2014 году Атрошенко избрали народным депутатом Украины 8-го созыва. В 2015 году баллотировался на пост мэра Чернигова. После победы сложил мандат народного депутата.

На местных выборах в 2020 году Атрошенко баллотировался на должность Черниговского городского главы от партии "Родной дом", которую создал сам.

25 октября на выборах действующий мэр набрал 77,5% голосов, что стало одним из самых высоких показателей в Украине. Его ближайший конкурент Вадим Антошин от ОПЗЖ финишировал с 4,5%.

Партия мэра "Родной дом" также одержала уверенную победу, получив 58,05% на выборах в городской совет.

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