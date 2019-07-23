Люди Кернеса не прошли: обнародованы результаты выборов в Харькове

В Харькове по мажоритарным округам на парламентских выборах проиграли все кандидаты в народные депутаты, которые заручились поддержкой мэра города Геннадия Кернеса.

Об этом свидетельствуют результаты обработки 100% электронных протоколов, обнародованные на сайте ЦИК.

Так, в 171-м округе (Немышлянский район, часть Индустриального и Слободского районов Харькова) предприниматель и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрей Лесик получил 26,95% голосов избирателей, уступив баллотировавшейся от "Слуги народа" Виктории Кинзбургской, которая набрала 38,01%. Кандидат от "Оппозиционного блока", директор по внешнеэкономическим связям ПАО "Завод "Южкабель" Владимир Золотарев занял третье место с 12,72% голосов.

Виктория Кинзбургская NewsRoom

В 174-м округе (Новобаварский и Холодногорский районы Харькова) победу одержал нынешний народный депутат, самовыдвиженец Александр Фельдман, получивший 37,25%. На втором месте оказалась доцент Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Виктория Алексейчук, баллотировавшаяся от "Слуги народа" с результатом 33,16%. На третьем месте – предприниматель, депутат облсовета, самовыдвиженец, Александр Ткаченко с 12,58% голосов.

Александр Фельдман times.kharkiv.ua

В результате все кандидаты, о поддержке которых ранее заявлял Кернес, оказались "непроходными". Партия "Слуга народа" победила на 12 округах Харьковщины, еще два округа отдали предпочтение действующим нардепам: Александр Фельдман переизбран в 174 округе Харькова, а кандидат от "Оппоблока" Дмитрий Шенцев – в 176 округе Харьковской области.

Кандидаты Кернеса не прошли в Раду

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко уступил конкурентам по округу №134 в Одесской области.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!