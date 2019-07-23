Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

Люди Кернеса не прошли: обнародованы результаты выборов в Харькове

3.6т Читать материал на украинском

В Харькове по мажоритарным округам на парламентских выборах проиграли все кандидаты в народные депутаты, которые заручились поддержкой мэра города Геннадия Кернеса.

Об этом свидетельствуют результаты обработки 100% электронных протоколов, обнародованные на сайте ЦИК.

Так, в 171-м округе (Немышлянский район, часть Индустриального и Слободского районов Харькова) предприниматель и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрей Лесик получил 26,95% голосов избирателей, уступив баллотировавшейся от "Слуги народа" Виктории Кинзбургской, которая набрала 38,01%. Кандидат от "Оппозиционного блока", директор по внешнеэкономическим связям ПАО "Завод "Южкабель" Владимир Золотарев занял третье место с 12,72% голосов.

Новости
Партия Порошенко взяла два мажоритарных округа: кто прошел в Раду
Виктория Кинзбургская

Виктория Кинзбургская

NewsRoom

В 174-м округе (Новобаварский и Холодногорский районы Харькова) победу одержал нынешний народный депутат, самовыдвиженец Александр Фельдман, получивший 37,25%. На втором месте оказалась доцент Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Виктория Алексейчук, баллотировавшаяся от "Слуги народа" с результатом 33,16%. На третьем месте – предприниматель, депутат облсовета, самовыдвиженец, Александр Ткаченко с 12,58% голосов.

Александр Фельдман

Александр Фельдман

times.kharkiv.ua

В результате все кандидаты, о поддержке которых ранее заявлял Кернес, оказались "непроходными". Партия "Слуга народа" победила на 12 округах Харьковщины, еще два округа отдали предпочтение действующим нардепам: Александр Фельдман переизбран в 174 округе Харькова, а кандидат от "Оппоблока" Дмитрий Шенцев – в 176 округе Харьковской области.

Кандидаты Кернеса не прошли в Раду

Кандидаты Кернеса не прошли в Раду

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко уступил конкурентам по округу №134 в Одесской области.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Геннадий Кернес Александр Фельдман
Место
Украина Харьков
Тег
Харьков
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
9
Смешно
5
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
Ну да, одни ипанутые проиграли другим... Нам-то какая разница - кто из идиотов выиграл?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel