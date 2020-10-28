Ляшко обвинил власть в краже депутатского мандата и фальсификации выборов. Видео
По результатам подсчета 100% протоколов на довыборах в Раду победил кандидат от "Слуги народа"
Ляшко заявил, что это невозможно, поскольку его "никто знать – не знает"
Он привел еще несколько "доказательств" подкупа и фальсификаций
Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко обвинил власть в краже депутатского мандата и фальсификации выборов после того, как проиграл на довыборах в Раду Анатолию Гунько от "Слуги народа".
Ляшко считает, что в его родном 208 округе на Черниговщине не мог победить Гунько, которого "никто знать – не знал". Соответствующее видеообращение он опубликовал у себя в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Центральная избирательная комиссия сообщает о том, что выборы в 208 округе выиграл мой конкурент, кандидат от власти Анатолий Гунько. Но я вряд-ли думаю, что в Украине найдется хоть один человек в сознании, который думает, что на моей родной Черниговщине, в моем родном округе, у Ляшко победил Гунько, которого никто знать – не знал. Победу одержал я!" – заявил Ляшко.
По его словам, команда "Радикальной партии" не смогла побороть подкуп и фальсификации, которые якобы задействовала власть.
"Подкуп и коррупция исказили, осквернили результаты народного волеизъявления в 208 округе. И об этом свидетельствуют факты: пять социологий, которые мы проводили. Различные авторитетные социологические конторы – ни одна из них не давала мне поражение, все они давали победу с большим отрывом", – подчеркнул Ляшко.
Он добавил, что аномальная явка на выборах по 70-80% была именно на тех избирательных участках, где победил кандидат от "Слуги народа".
"Кстати, одновременно же проходили и местные выборы. Так вот в этом округе мы,"Радикальная партия" вдвое больший результат набрали, чем партия власти "Слуга народа". Это еще одно доказательство масштабных фальсификаций на 208 округе", – отметил Ляшко.
Глава "Радикальной партии" поблагодарил всех, кто проголосовал за него и пообещал вернуться в Верховную Раду не в качестве депутата-мажоритарщика, а целой фракцией.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область).
По результатам подсчета 100% протоколов, лидирует представитель "Слуги народа" Анатолий Гунько. Сразу за ним идет глава "Радикальной партии Олега Ляшко" Олег Ляшко.
В партии "Слуга народа" поздравили новоизбранного народного депутата от своей политсилы Анатолия Гунько с победой на довыборах в Раду.