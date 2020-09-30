Лерос обвинил Тищенко и Ко в подготовке покушения на него и предупредил Зеленского

Народный депутат Украины Гео Лерос заявил, что располагает аудиозаписями, на которых бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий и "слуга народа" Николай Тищенко якобы планируют на него покушение.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде в среду, 30 сентября. По словам Лероса, записи он получил от офицера Службы безопасности Украины. Они якобы длятся почти 6 часов.

"Почти 6 часов разговора господина Комарницкого, "смотрящего" за Киевом, где также фигурируют разговоры господина Николая Тищенко. В этих разговорах они откровенно рассказывают, как Зеленский крышует их, а кум Ермака ему помогает. Что не менее важно, они обсуждают, как осуществить нападение на меня и еще одного народного депутата. Я прошу Национальную полицию Украине воспринимать мое выступление, как официальное заявление на преступление Комарницкого, Тищенко и его кума Андрея Ермака", – сказал он.

Лерос отметил, что вскоре начнет публиковать эти записи. "Я хочу, чтобы Украинцы знали, кто сливает национальные интересы Украины, кто является заказчиком беспорядка в стране", – сказал он.

Кроме того, нардеп обратился к президенту Владимиру Зеленскому: "Да, сейчас вы неприкосновенный, но когда-то это закончится, и вы будете нести полную ответственность за все, что делаете".

Напомним, 1 сентября фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Андрея Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

Лерос заявил, что команду исключить его из фракции дал лично Зеленский. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эту информацию. Он сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из своего состава за критику президента, поскольку таким образом он перешел "красную линию".

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