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Вандалы украли бюст Чорновила из музея: Кириленко выступил с требованием

1.3тЧитать новость на украинском

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко обратился к Нацполиции по вопросу быстрого расследование кражи бюста украинского государственного деятеля Вячеслава Чорновила.

На своей странице в Twitter он также призвал взять под охрану музей лидера Народного Руха Украины в селе Ольховец Звенигородского района Черкасской области.

"Такие объекты, как Дом-музей Вячеслава Чорновила, надо брать под охрану. Он в селе Ольховец Звенигородского района и в течение года там много посетителей. Но вандалы добрались и туда - украли бюст Чорновила. Обращаюсь к Нацполиции по быстрому расследованию", - сказано в сообщении.

Музей Чорновила

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Напомним, в ночь с 22 на 23 мая неизвестные похитили бюст Чорновила со двора усадьбы-музея. О произошедшем сообщил его сын - Тарас Чорновил.

По его словам, бюст спилили беспрепятственно, поскольку музей не охраняют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Киеве вандалы украли бюст легендарной поэтессы Леси Украинки.

Персоны
Тарас ЧерноволВячеслав ЧорновилВячеслав Кириленко
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