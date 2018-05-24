Вандалы украли бюст Чорновила из музея: Кириленко выступил с требованием

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко обратился к Нацполиции по вопросу быстрого расследование кражи бюста украинского государственного деятеля Вячеслава Чорновила.

На своей странице в Twitter он также призвал взять под охрану музей лидера Народного Руха Украины в селе Ольховец Звенигородского района Черкасской области.

"Такие объекты, как Дом-музей Вячеслава Чорновила, надо брать под охрану. Он в селе Ольховец Звенигородского района и в течение года там много посетителей. Но вандалы добрались и туда - украли бюст Чорновила. Обращаюсь к Нацполиции по быстрому расследованию", - сказано в сообщении.

Музей Чорновила

Такі об'єкти, як Будинок-музей Вячеслава Чорновола, треба брати під охорону. Він у селі Вільхівець Звенигородського району і протягом року там багато відвідувачів. Але вандали дістались і туди - вкрали погруддя Чорновола. Звертаюся до Нацполіції щодо швидкого розслідування — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 24 мая 2018 г.

Напомним, в ночь с 22 на 23 мая неизвестные похитили бюст Чорновила со двора усадьбы-музея. О произошедшем сообщил его сын - Тарас Чорновил.

По его словам, бюст спилили беспрепятственно, поскольку музей не охраняют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Киеве вандалы украли бюст легендарной поэтессы Леси Украинки.