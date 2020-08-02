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Кравчук заявил о необходимости привлечения США к переговорам по Донбассу

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
2,4 т.
Кравчук считает, что без США достичь мира на Донбассе будет сложнее

Кравчук считает, что без США достичь мира на Донбассе будет сложнее.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что решить вопрос с установлением мира на Донбассе будет значительно легче с участием США.

Об этом первый президент Украины заявил 1 августа в эфире телеканала "24 Украина", передает "Интерфакс-Украина". Он уточнил, что речь идет о перспективе, потому что сейчас у Соединенных Штатов хватает своих проблем.

"Я скажу откровенно: пока в этом формате, если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, это будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", – подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что сейчас у США хватает своих сложностей: коронавирус, предстоящие выборы.

"Я говорю об этом (участии США в переговорах) в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", – пояснил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук озвучил свои первые шаги в составе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которые он намерен предпринять: это создание фонда восстановления и свободной экономической зоны.

УкраинаВойна на ДонбассеМирные переговоры в МинскеЛеонид Кравчук
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