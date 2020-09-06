Кравчук оценил заявление Пушилина и озвучил цель срочного заседания ТКГ

Леонид Кравчук.
На экстренном заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы нужно еще раз зафиксировать, что прекращение огня на Донбассе должно быть самым важным для всех сторон.
Об этом сказал глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", отметив, что заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина – желание обострить ситуацию на Донбассе.
"В этом году наконец удалось с 27 июля остановить боевые действия на Донбассе. Это безусловно важное достижением для всех в Украине – как на свободной территории, так и на оккупированной", – заявил Кравчук.
"И это понятно для каждого – в том числе для миллионов украинцев, которые остаются в оккупации. Они видят, кто снова хочет разжечь боевые действия", – подчеркнул он.
Как писал OBOZREVATEL, Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.
Он грозился открыть огонь по защитникам Украины, однако в штабе ООС опровергли его ложь, отметив, что украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались.
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