"Красная линия для Кремля!" Порошенко оценил решение трибунала по морякам

Пятый президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Международного трибунала ООН по морскому праву и поблагодарил профессиональную команду украинских дипломатов, которые "в этот сложный период остаются на защите настоящих национальных интересов".
Такое заявление было сделано на его странице в Facebook. По его словам, это решение – очередная красная линия для Кремля, как и подтверждение правильности выбранной нами стратегии.
"Горжусь нашими моряками, которые остаются верными своей военной присяге. Вы – герои, чья преданность защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является примером для всех нас, как и предостережением для тех, кто хотел бы умиротворить агрессора!" – подчеркнул он.
Петр Порошенко
Скриншот с видео
При этом Порошенко заявил, что гарантией победы над агрессором является сохранение международного фронта поддержки Украины в единстве и солидарности.
"Сценарий войны пишется в Кремле, где для Украины заготовлена развязка – "мир через капитуляцию". Самоубийством было бы становиться соавторами этого сценария. Только настоящим и ответственным лидерством Украины его можно переписать, а завершить – международным трибуналом над агрессором", – написал Порошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
17 апреля 2019 года суд продлил арест украинцам до 24-26 июля.
10 мая в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков.
Ранее в МИД Украины спрогнозировали, что Россия выполнит решение Международного морского трибунала по захваченным в плен украинским морякам, однако сделает это в присущей Кремлю манере.
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