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"Красная линия для Кремля!" Порошенко оценил решение трибунала по морякам

12.6тЧитать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Международного трибунала ООН по морскому праву и поблагодарил профессиональную команду украинских дипломатов, которые "в этот сложный период остаются на защите настоящих национальных интересов".

Такое заявление было сделано на его странице в Facebook. По его словам, это решение – очередная красная линия для Кремля, как и подтверждение правильности выбранной нами стратегии.

"Горжусь нашими моряками, которые остаются верными своей военной присяге. Вы – герои, чья преданность защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является примером для всех нас, как и предостережением для тех, кто хотел бы умиротворить агрессора!" – подчеркнул он.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот с видео

При этом Порошенко заявил, что гарантией победы над агрессором является сохранение международного фронта поддержки Украины в единстве и солидарности.

"Сценарий войны пишется в Кремле, где для Украины заготовлена ​​развязка – "мир через капитуляцию". Самоубийством было бы становиться соавторами этого сценария. Только настоящим и ответственным лидерством Украины его можно переписать, а завершить – международным трибуналом над агрессором", – написал Порошенко.

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Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
пленные морякиКерченский пролив
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Забавно..Эта алкашная мразь и отправила идиотов на верную смерть...ради своего рейтинга...Путин молодец...Просто тихо трусов заарестовал и посадил...И теперь ждут суда)))))))))))))))))))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Надеюсь тех которых педрошенко послал меньше отсидят, чем это урод Педро, которого сначала отловить нужно))) Этот урод пожизненно должен сидеть в изоляции...
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2
2
Пигин Макс
Пигин Макс
Ага, эти херои, без единого выстрела сдались в плен. Какая страна, такие и херои...
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3
2
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Пигин Макс, Спрятались в кубрик...закрылись и вопили ...Мэй дэй))))))))))))))))))
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1
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