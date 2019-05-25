"Красная линия для Кремля!" Порошенко оценил решение трибунала по морякам

Пятый президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Международного трибунала ООН по морскому праву и поблагодарил профессиональную команду украинских дипломатов, которые "в этот сложный период остаются на защите настоящих национальных интересов".

Такое заявление было сделано на его странице в Facebook. По его словам, это решение – очередная красная линия для Кремля, как и подтверждение правильности выбранной нами стратегии.

"Горжусь нашими моряками, которые остаются верными своей военной присяге. Вы – герои, чья преданность защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является примером для всех нас, как и предостережением для тех, кто хотел бы умиротворить агрессора!" – подчеркнул он.

Петр Порошенко Скриншот с видео

При этом Порошенко заявил, что гарантией победы над агрессором является сохранение международного фронта поддержки Украины в единстве и солидарности.

"Сценарий войны пишется в Кремле, где для Украины заготовлена ​​развязка – "мир через капитуляцию". Самоубийством было бы становиться соавторами этого сценария. Только настоящим и ответственным лидерством Украины его можно переписать, а завершить – международным трибуналом над агрессором", – написал Порошенко.

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