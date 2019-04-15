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"Команда разделилась пополам": появилось объяснение, почему Порошенко пошел на "1+1" 

3.4тЧитать материал на украинском

Действующий глава Украины и кандидат в президенты Петр Порошенко сам решил поехать на эфир канала "1+1", где у него состоялся скандальный телефонный разговор с конкурентом Владимиром Зеленским.

Об этом рассказал заместитель руководителя избирательного штаба Порошенко Сергей Березенко, передает "Украинская правда".

"Было принято решение прийти на этот телеканал и в эфире обратиться к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, чтобы он пришел на дебаты с президентом. Вы же согласитесь, что этот канал абсолютно комфортен для Зеленского", – отметил он.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот

"Более того, решение принимал лично президент буквально за несколько часов до эфира. Фактически, все было экспромтом как для телеканала, так и для нас", – заявил Березенко, добавив, что "команда поделилась примерно пополам".

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По его словам, некоторые считали такой эфир рискованным.

"Звучали мнения, что ведущие могут вести себя некорректно, использовать унизительные фразы, могут звучать голословные обвинения. Такой эфир выиграть невозможно", – добавил Березенко.

Но, по его словам, президент отрезал: "Я должен обратиться ко всем аудиториям для того, чтобы украинцы объективно делали свой выбор 21-го числа".

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор группы "1+1 media" Александр Ткаченко заявил, что телеканал намерен подать в суд на президента Украины Петра Порошенко "за обвинения в адрес канала" и то, что он "ворвался в эфир".

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Петя знал что зеленский в париж улетел. Почему ж не прикинуться дебилом и не вызвать зеленского с парижа.
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Smith Lera
Smith Lera
Порох він завжди Порох, респект і уважуха президентові.
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