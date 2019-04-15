"Команда разделилась пополам": появилось объяснение, почему Порошенко пошел на "1+1" 

Действующий глава Украины и кандидат в президенты Петр Порошенко сам решил поехать на эфир канала "1+1", где у него состоялся скандальный телефонный разговор с конкурентом Владимиром Зеленским.

Об этом рассказал заместитель руководителя избирательного штаба Порошенко Сергей Березенко, передает "Украинская правда".

"Было принято решение прийти на этот телеканал и в эфире обратиться к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, чтобы он пришел на дебаты с президентом. Вы же согласитесь, что этот канал абсолютно комфортен для Зеленского", – отметил он.

Петр Порошенко Скриншот

"Более того, решение принимал лично президент буквально за несколько часов до эфира. Фактически, все было экспромтом как для телеканала, так и для нас", – заявил Березенко, добавив, что "команда поделилась примерно пополам".

По его словам, некоторые считали такой эфир рискованным.

"Звучали мнения, что ведущие могут вести себя некорректно, использовать унизительные фразы, могут звучать голословные обвинения. Такой эфир выиграть невозможно", – добавил Березенко.

Но, по его словам, президент отрезал: "Я должен обратиться ко всем аудиториям для того, чтобы украинцы объективно делали свой выбор 21-го числа".

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор группы "1+1 media" Александр Ткаченко заявил, что телеканал намерен подать в суд на президента Украины Петра Порошенко "за обвинения в адрес канала" и то, что он "ворвался в эфир".

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