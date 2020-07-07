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К жителям ОРДЛО и Крыма с российскими паспортами претензий нет, – Резников

Глеб Иванов
Политика
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К жителям ОРДЛО и Крыма с российскими паспортами претензий нет, – Резников

Резников заявил, что Украина не имеет претензий к жителям ОРДЛО и Крыма с российскими паспортами.

Украина не имеет претензий к тем людям в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе, которые получили российские паспорта.

Как заявил заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, они являются заложниками и это их способ выживания.

"Относительно паспортов. Так, 200 тысяч на оккупированном Донбассе (получили российские паспорта, – Ред.). Кстати в режиме переходного правосудия мы пишем, что в том числе идею, что большинство людей, которые получили эти паспорта и в Крыму и на Донбассе, они являются заложниками. Это их способ выживания. К ним украинское государство не имеет претензий", – сказал Резников.

Вместе с тем, он добавил, что претензии украинская сторона имеет к тем, кто служит оккупантам – они должны нести за это ответственность.

"Только к тем (есть претензии – Ред.), кто был коллаборантами, кто служил верой и правдой оккупационному режиму и у кого кровь на руках. Те будут точно нести ответственность, несмотря на любые попытки ее избежать", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Резников также заявил, что на "нормандской" встрече произошло некое "сближение позиций", но делегация РФ все же отказалась ставить подпись под выработанными формулировками.

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