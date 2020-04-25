Босая Савченко, Добкин "под кайфом" и подмигивающий Зеленский: главный фотограф Рады – о скандальном закулисье политики

Верховная Рада Украины – это не только важные законопроекты и скучные обсуждения. Часто рабочий день парламента запоминается не принятым законом, а ярким скандалом, конфузом или просто интересным событием.

Часы за 35 тысяч долларов, скандальные переписки нардепов и флешмобы вызывают повышенное внимание у украинцев. И даже тех, кто мало интересуется жизнью парламента.

Что именно остается в кулуарах Рады, угрожают ли нардепы за публикацию своих снимков и сколько можно заработать за одно фото, OBOZREVATEL рассказал фотограф Ян Доброносов.

Он известен своими яркими снимками "босой" Надежды Савченко, рукопожатия Владимира Зеленского и Петра Порошенко, странного поведения Дмитрия Добкина, а также многим другим.

Босая Савченко, подмигивающий Зеленский и Добкин "под кайфом": главный фотограф Рады – о скандальном закулисье политики

– Реально ли фотографу с улицы попасть в парламент?

– Думаю, что сразу зайти не выйдет. Нужна аккредитация. Но если есть стремление и желание, то, безусловно, есть возможность.

– Вы часто фотографируете переписки нардепов, некоторые из них очень скандальные. Были ли случаи, когда за слитые кадры в сеть вам прилетало (угрозы)?

– Ох, интересный вопрос. В прошлом созыве наступил такой момент, что многие потеряли интерес к работе Рады. Постоянные поправки, скучные заседания и так далее. Я же решил снимать переписки, кнопкодавство. Ведь это популярные темы, которые вызывают ажиотаж.

Пару раз были случаи с смсками. Но сейчас есть целые фотографы, которые только этим и занимаются. Они продают фото в СМИ, следят за нардепами и приходят в Раду с очень хорошими фотоаппаратами. Случай с переписками Богдана Яременко с девушками тому яркий пример.

Ян Доброносов Facebook Яна Доброносова

Прилетало ли мне? Бывали разные ситуации, причем и неприятные. Было недовольство, но я более-менее публичный человек в кулуарах Рады, поэтому ярких и открытых угроз не было.

Помню лишь неприятный случай с нардепом 8-го созыва Константином Павловым. Опубликовал его переписку с сыном, где он шутил о “телочках”, обсуждал молокозавод в Трускавце. После того, как выставил фото, нардеп подошел ко мне и сказал, что не очень следит за сыном, который занимается борьбой. И он неожиданно может приехать в Киев и, мол, что-то будет.

Но я, если честно, не воспринял это всерьез. Ведь у него злости не было. А через какое-то время позвонил мне директор того молокозавода и поблагодарил за то, что теперь Павловы уже отстали.

Скандальная переписка Павлова

– Бывали ли ситуации, когда вы сделали сенсационный кадр, но после разговора с его героем отказались публиковать?

– Если честно, то у меня есть слабость. Я фактически все выставляю у себя на странице. Обычные кадры иногда удаляю, но в целом все публикую. Хотя да, публикация в современном мире очень многосложный процесс, субъективный.

Был случай, когда опубликовал Юлию Тимошенко, она на фото зажмурилась. Мне сразу написало несколько человек, что это некрасиво. Понимаете, бывает тонкий и красивый “стеб”. А это плохо вышло. Немного подумав, я удалил кадр. Мне кажется, это также было тонким стебом.

– Кто из депутатов вживую намного приятнее, чем получается на фото?

– Это субьективно, но мое мнение – Ирина Аллахердиева.

Ирина Аллахердиева

– Кто очень замкнутый и не любит фотографироваться?

– У меня был плохой опыт с Ириной Венедиктовой. Когда выкладывал фото с ней, ей это очень не нравилось. И какое-то время между нами было напряжение, как мне кажется. Сейчас, напомню, она стала генеральным прокурором Украины.

Ирина Венедиктова и Михаил Радуцкий

– Кто, по вашему мнению, является самым простым нардепом в общении и манерах?

– Самым простым была Ольга Юзькова, она из прошлого созыва парламента. Однажды встретил ее на улице Грушевского после заседания. Стоит на остановке, ждет автобус. Это было необычно.

– Есть ли у вас личные предпочтения, охотитесь за всеми, или только за известными людьми?

– Конечно, степень известности политика играет роль. Прежде всего потому, что мы работаем через соцсети. А чем известней человек, тем больше его посмотрит. Но все же стараюсь максимально уделять внимание, насколько возможно, и другим политикам. Есть те, которых выкладываю себе на страницу чаще других. Это Оксана Дмитриева или Ольга Савченко. Они подкупают меня своей статностью. Стилем, возможно.

Оксана Дмитриева

– Кто самый фотогеничный украинский политик?

– Народный депутат Ирина Верещук. Она в моем списке №1.

– Были ли случаи симпатии с народными депутатками? Или, возможно, кто-то из них предлагал сделать эротическую фотосессию?

– Правда, приятно работать с депутатами-девушками. Скажу откровенно – никогда не делал и не стану делать отдельно эротические фотосессии политикам. Это само по себе очень странно. Вот, что действительно хочу, так это создать свою школу репортажного фотографа. Мне кажется, есть чем поделиться.

– Какой был самый большой гонорар за одно фото?

– 10 тысяч грн. Это было перед Новым годом. Мне позвонил нардеп и попросил вырезать его фото из тех, что у меня есть, и приклеить к елке. Не думаю, что это стоило 10 тысяч, но за два часа до полуночи, 31 декабря, я взял ноут и сделал это.

– Какие 2-3 кадра, по вашему мнению, сделали вас знаменитым?

– Если честно, думаю, что еще расти до слова "знаменитый". Меня знают в определенном, узком кругу. Это политики и все, кто вокруг.

Скандальные помощницы

Касательно фото. Это снимок двух девушек в Раде, одна из них показала в камеру средний палец. Кадр стал скандальным, и им запретили вход в Раду.

Также я бы отметил фото и видео странного поведения Дмитрия Добкина. Это тоже стало популярным.

Дмитрий Добкин хрустит пальцами в Раде Скриншот из видео

Дмитрий Добкин хрустит пальцами в Раде Скриншот из видео

Дмитрий Добкин хрустит пальцами в Раде Скриншот из видео

Ну и фото Владимира Зеленского за трибуной парламента, там он мне подмигнул в камеру.

Владимир Зеленский

– Самый рискованный шаг, который вы сделали, чтобы получить отличное фото?

– Думаю, это было в АТО. У меня вышло несколько очень неспокойных ночей на блокпостах.

– Как понимаю, вы в Раде видели многих нардепов. По вашему мнению, какой созыв парламента самый дружелюбный, простой?

– Это тоже очень субъективно, но поделюсь. Каждый новый парламент дружелюбней предыдущего. Это мое ощущение, но это не совсем про эффективность работы сейчас. А именно про дружелюбность. Сейчас очень молодой парламент, все позитивные, в этом что то есть.

– Вы часто фотографируете каблуки нардепок, элементы вещей, руки, ноги и так далее. Вам это нравится или они просят вас?

– Нравится, конечно. Но основной причиной, почему снимаю детали – это смотрят и комментируют. Моя задача – снять красиво.

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– Каких мировых лидеров удалось сфотографировать? Кто больше всего понравился?

– У меня есть Ангела Меркель, Франсуа Оланд. Еще многие другие. Бывал на разных международных форумах. Но хочу рассказать курьезный случай.

Однажды в Польше проходил форум НАТО, прямо на футбольном стадионе. Мне удалось заснять многих лидеров. Как глав стран, так и премьер-министров. И вот настал перерыв, я отложил камеру и пошел в уборную.

Пока шел туда, прямо на меня вышел Барак Обама с 4-мя охранниками. Если бы была камера, получился бы интересный кадр, но нет, я шел с пустыми руками. С тех пор думаю, что лишний раз лучше ходить с камерой или хотя бы телефоном.

– Работая в Раде, часто можно увидеть закулисье политики. Что большего всего поразило? Были ли случаи, когда на камере политик пытается из себя строить святого и бедного, а в реальной жизни ходит с охраной, ездит с кортежем.

– Меня ничего уже не удивляет. За 10 лет увидел многое. В Раде же не только принимают законы, но и продвигают свои интересы. Единственное, очень опасаюсь, что в к власти придут пророссийские политики.

Надежда Савченко

– До работы парламентским фотографом вы были оператором на одном из телеканалов, прошли весь “Евромайдан” и десятки раз бывали в зоне АТО. Расскажите 2-3 самых интересных случая из своей практики.

– Для меня это была история, каждый кадр. Расскажу по порядку, работал в то время оператором на одном из телеканалов. Скажу честно – весь “Майдан” я был в центре Киева, в любую погоду и при всех значимых событиях был там с камерой в руках. Когда опускал ее и отдавал своему сменщику, сразу брал фотоаппарат и делал снимки.

Очень хорошо помню, как после освобождения активистами Украинского дома все СМИ брали интервью на первом этаже, снимали видео. Я же в тот момент залез на крышу, попытался снять улицу Грушевского. Забрался наверх и ко мне сразу же подошли люди, которые показали точки, где лежали буквально несколько часов назад снайперы МВД.

Еще помню, как в снегу лежали патроны 7.62, нестреляные. Позже уже читал комментарий МВД по этому поводу. Было приятно то, что у меня тогда была не просто техническая работа.

Теперь немного об АТО. Когда впервые туда поехал, позволял себе общаться с солдатами, есть полевую кашу и тратить время не всегда полезно. Когда уже ехал в Киев, где-то под Харьковом посмотрел свой фотоаппарат.

Пришло осознание того, что это история. А я лопух, по доброму, не использовал это время правильно. С тех пор больше не позволял себе такого.

– Знаю также, что вы автор знаменитого видео издевательств над Михаилом Гаврилюком на Майдане в 2014 году. Вы общались с ним когда-то вживую? Ведь это видео по сути сделало его нардепом.

У меня была съемка, в которой мы с журналистом оппозиционного на тот момент канала, попали в логово "Беркута". Я помню, что было заседание правительства, и после этого мы пошли не в редакцию, а вниз, по улице Грушевского. Перед стенкой стоял "Беркут", и мне удалось снять, как раздели человека, облили его водой и потащили в автобус. Как вы знаете, им был Михаил Гаврилюк.

Видео стало очень популярным и был большой скандал. Его отпустили.

Спустя время в столовой Верховной Рады я подошел к нему и рассказал об этом. Просто так, без какого-либо умысла. И да, перед этим мне все говорили, что он не слишком смышленый человек.

Я относился к этому со скептицизмом, мол не стоит о человеке так за глаза думать. Но с того разговора я понял, что да, глубины мышления, мягко так скажем, у него нет.

– Почему бросили ТВ и как попали в Верховную Раду?

– Опыт фотографии у меня уже был. К тому же, я часто крутился по работе в Раде. Фотографировал многих депутатов, еще коммунистов застал в 2010 году. Время шло, у меня появилось несколько постоянных клиентов среди разных нардепов. На тот момент я решил что-то изменить в своей жизни и начать работать конкретно на себя.

Ян Доброносов

Но, скажу так, это пришло не сразу. Первые штрихи лишь. Но в целом у меня ушло 8 лет на то, чтобы я полностью стал фотографом.

Блиц-вопросы:

– Петр Порошенко или Владимир Зеленский?

– Гарри Каспаров. И желательно, чтобы он стал президентом России. Тогда нам будет легче.

– Юлия Тимошенко или Ирина Верещук?

– Однозначно Верещук.

– Быть фотографом президента это пик ожиданий?

– Думаю, что не для всех и это почетно. Это ведь кто и как воспринимает. Но в любом случае, мне было бы это интересно.

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