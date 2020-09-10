Инспекцию 'ДНР' позиций ВСУ временно отменили – источник в ОПУ

Назначенная совместная инспекция ВСУ вместе с представителями координатора от ОБСЕ в районе села Шумы Донецкой области сегодня, 10 сентября, не состоится.

Как сообщают источники OBOZREVATEL в Офисе президента Украины, данная "инспекция" не переносится, а временно отменяется.

"Представители террористических организаций "ДНР", "ЛНР" сидели в составе ЦСКК еще с 2014 года. Их участие в переговорах определено Минскими договоренностями и сейчас они находятся в ТКГ. Хотя не имеют юридической силы. Украина не проводит диалога с террористами, поэтому президент Украины напрямую говорит с президентом РФ. Ведь за столом переговоров может быть только Россия, которая и является агрессором", – отметили в ОПУ.

Источник добавил, что сейчас в ОПУ ищут "грамотных юридических решений", чтобы закончить войну и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, что в среду, 9 сентября, на срочном заседании Трехсторонней контактной группы Украина согласилась проинспектировать вместе с представителями координатора от ОБСЕ участок позиций Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы, Донецкая область.

При этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что решение провести инспекцию позиций ВСУ у н.п. Шумы на Донбассе было принято на переговорах ТКГ из "доброй воли Украины" в подтверждение полного соблюдения перемирия украинскими военными.

Позже в Офисе президента поясняли, что украинская сторона согласилась на инспекцию, чтобы опровергнуть фейки оккупантов и не допустить новых провокаций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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