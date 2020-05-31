Илларионов о планах Путина: коронавирус спас Украину, но катастрофа неизбежна

Эпидемия коронавируса спасла Украину от полной катастрофы, которая должна была произойти в апреле на встрече глав государств Нормандской четверки в Берлине.

Как заявил в интервью "Сегодня" бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов, отправившись в декабре 2019 года в Париж на саммит с Путиным, президент Украины Владимир Зеленский по определению не мог достичь успеха в решении конфликта на Донбассе.

Владимир Путин, Андрей Илларионов и Владимир Зеленский

"По каким-то причинам, возможно, в рамках общения с его советниками и помощниками, коллегами и друзьями, а возможно, и по подсказке из соседней страны, возникла идея, что, быстро решив эту проблему, он якобы сможет приобрести политические очки, которые помогут ему в каких-то других проектах. Однако этот путь был тупиковым с самого начала", – сказал Илларионов.

По его мнению, нынешняя пауза во внешнеполитической деятельности из-за пандемии коронавируса давала Зеленскому шанс на пересмотр своей ошибочной позиции.

"Тот факт, что он вернулся к своей ошибочной позиции на пресс-конференции, означает, что катастрофа, отложенная из-за коронавируса, похоже, все равно произойдет, пусть с задержкой во времени", – констатировал экс-советник президента РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в нормандском формате в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

20 мая на пресс-конференции по итогам года своего президентства Владимир Зеленский заявил о планах встретиться с Путиным в нормандском формате после спада пандемии COVID-19.

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