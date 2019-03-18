"Хотят прикрыть мародеров": Гриценко раскритиковал аудит "Укроборонпрома"

Лидер "Гражданской позиции", кандидат в президенты Анатолий Гриценко резко прокомментировал решение власти провести аудит государственного концерна "Укроборонпром".

Скандал с коррупцией в оборонном секторе Украины он прокомментировал в прямом эфире программы "Свобода слова" (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

При этом политик обратил внимание на то, что ключевые руководящие должности в концерне назначаются президентом.

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"Укроборонпром" — это огромный монстр, около 100 оборонных предприятий. Руководителя этой компании назначает президент своим указом. Высший орган, который принимает решение в этой компании — это наблюдательный совет, в которой пять человек. Трое из них назначены президентом, то есть большинство", — подчеркнул Гриценко.

"И через руководителя, и через наблюдательный совет президент знает все, что там происходит. Поэтому, когда он говорит, что до конца года будет аудит, то это не что иное, как желание прикрыть мародеров", — подытожил кандидат в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Гриценко жестко осудил действующую власть из-за скандала вокруг "Укроборонпрома". Он подчеркнул, что Украина не сможет справиться с агрессией России, пока в стране не будет единства.

Лидер "Гражданской позиции" также пообещал, что будет жестко наказывать за коррупцию и кумовские отношения во власти.

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