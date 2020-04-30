Главная Новости
30 апреля • обновлено в 15:14
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Холодов заявил о возвращении в Украину после скандала вокруг побега на Кипр

526
Читать материал на украинском

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов заявил, что собирается возвратится в Украину из Кипра, где болел коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом он, находясь уже в аэропорту на острове, рассказал в онлайн-комментарии для телеканала "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В состоянии здорового человека. 20 марта, когда был единственный рейс за эти полтора месяца, я сидел с высокой температурой. Со всеми симптомами коронавируса перенес эту тяжелейшую болезнь, и теперь возвращаюсь", – отметил нардеп.

Холодов заявил о возвращении в Украину после скандала вокруг побега на Кипр

По его словам, он не рассказывал о том, что заразился COVID-19, так как не хотел расстраивать коллег и "подливать масла в огонь".

"Ну и не привык по жизни жаловаться. Находясь не в Украине, не хотел выносить эту информацию публично", – признался Холодов.

Нардеп подчеркнул, что его самолет должен вот-вот вылететь из Кипра в Украину – по крайней мере о том, что рейс может не состояться из-за закрытия границ, в аэропорту не говорят. Билет на него он приобрел за 6000 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее журналисты узнали, что Холодов перед закрытием авиасообщения между странами в связи с пандемией коронавируса улетел на Кипр и пока не возвращался в Украину.

  • Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов заявил, что остался на самоизоляции на острове Кипр из-за симптомов коронавируса.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Андрей Холодов
Место
Кипр
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги