Холодов заявил о возвращении в Украину после скандала вокруг побега на Кипр

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов заявил, что собирается возвратится в Украину из Кипра, где болел коронавирусом.

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Об этом он, находясь уже в аэропорту на острове, рассказал в онлайн-комментарии для телеканала "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В состоянии здорового человека. 20 марта, когда был единственный рейс за эти полтора месяца, я сидел с высокой температурой. Со всеми симптомами коронавируса перенес эту тяжелейшую болезнь, и теперь возвращаюсь", – отметил нардеп.

По его словам, он не рассказывал о том, что заразился COVID-19, так как не хотел расстраивать коллег и "подливать масла в огонь".

"Ну и не привык по жизни жаловаться. Находясь не в Украине, не хотел выносить эту информацию публично", – признался Холодов.

Нардеп подчеркнул, что его самолет должен вот-вот вылететь из Кипра в Украину – по крайней мере о том, что рейс может не состояться из-за закрытия границ, в аэропорту не говорят. Билет на него он приобрел за 6000 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее журналисты узнали, что Холодов перед закрытием авиасообщения между странами в связи с пандемией коронавируса улетел на Кипр и пока не возвращался в Украину.

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов заявил, что остался на самоизоляции на острове Кипр из-за симптомов коронавируса.

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