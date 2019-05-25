Громкая победа Украины над Россией в трибунале ООН: появилась первая реакция США

Российская Федерация должна выполнить требование Международного трибунала ООН по морскому праву относительно пленных украинских моряков.

Они должны вернуться домой, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в своем Twitter.

"России пора освободить членов экипажа и суда, которые были незаконно захвачены!" – подчеркнул Волкер.

Курт Волкер BBC

It’s past time for Russia to release the 🇺🇦 crewmen and vessels it illegally seized:



UN Court: Russia Must Free 3 Detained Ukraine Ships, Sailors - The New York Times https://t.co/6sBPG08TqT — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 25 мая 2019 г.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по трем пунктам:

– Немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против").

– Освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").

– Россия и Украина должны подать в трибунал отчет о выполнении временных мер до 25 июля (19 "за", 1 "против").

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