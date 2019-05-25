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Громкая победа Украины над Россией в трибунале ООН: появилась первая реакция США

2.9тЧитать материал на украинском

Российская Федерация должна выполнить требование Международного трибунала ООН по морскому праву относительно пленных украинских моряков.

Они должны вернуться домой, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в своем Twitter.

"России пора освободить членов экипажа и суда, которые были незаконно захвачены!" – подчеркнул Волкер.

Курт Волкер

Курт Волкер

BBC

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Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по трем пунктам:

– Немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против").

– Освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").

– Россия и Украина должны подать в трибунал отчет о выполнении временных мер до 25 июля (19 "за", 1 "против").

Громкая победа Украины над Россией в трибунале ООН: появилась первая реакция США

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Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Персона
Курт Волкер
Место
США
Теги
пленные морякиКерченский проливООНМеждународный суд ООН
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
быдлы а волкер это кто? гуцул с гор?
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2
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
И какая то одна прокацапская падла всю дорогу "против"-мудак и конченная сука...
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2
1
CARGO 100
CARGO 100
"... первая реакция США"? Волкер что-ли? Пусть занимается селянами в Украине ...
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