Громкая победа Украины над Россией в трибунале ООН: появилась первая реакция США

Российская Федерация должна выполнить требование Международного трибунала ООН по морскому праву относительно пленных украинских моряков.
Они должны вернуться домой, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в своем Twitter.
"России пора освободить членов экипажа и суда, которые были незаконно захвачены!" – подчеркнул Волкер.
Курт Волкер
BBC
It’s past time for Russia to release the 🇺🇦 crewmen and vessels it illegally seized:— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 25 мая 2019 г.
UN Court: Russia Must Free 3 Detained Ukraine Ships, Sailors - The New York Times https://t.co/6sBPG08TqT
Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по трем пунктам:
– Немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против").
– Освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").
– Россия и Украина должны подать в трибунал отчет о выполнении временных мер до 25 июля (19 "за", 1 "против").
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
17 апреля 2019 года суд продлил арест украинцам до 24-26 июля.
10 мая в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков.
Ранее в МИД Украины спрогнозировали, что Россия выполнит решение Международного морского трибунала по захваченным в плен украинским морякам, однако сделает это в присущей Кремлю манере.
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