Гриценко: Порошенко пытался договориться о поддержке во втором туре

Экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что глава государства Петр Порошенко хотел договориться с ним о поддержке во втором туре выборов.

Об этом политик сказал в интервью Украинской правде. "Были две попытки уговорить меня пообщаться с Петром Алексеевичем. Я ответил: пусть придет сюда, скажу ему все в глаза. Я отказался, там не о чем говорить. Мы в последний раз общались с глазу на глаз в октябре 2014 года", – сказал Гриценко.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

По его словам, из штаба действующего президента к нему обращались в воскресенье, 31 марта, и в понедельник, 1 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко не исключил возможности объединения с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, но окончательно политик определится после личной встречи с шоуменом.

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