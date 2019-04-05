|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Гриценко: Порошенко пытался договориться о поддержке во втором туре

3.5тЧитать материал на украинском

Экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что глава государства Петр Порошенко хотел договориться с ним о поддержке во втором туре выборов.

Об этом политик сказал в интервью Украинской правде. "Были две попытки уговорить меня пообщаться с Петром Алексеевичем. Я ответил: пусть придет сюда, скажу ему все в глаза. Я отказался, там не о чем говорить. Мы в последний раз общались с глазу на глаз в октябре 2014 года", – сказал Гриценко.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Новости
Гриценко рассказал, на что рассчитывает на выборах Рады-2019

По его словам, из штаба действующего президента к нему обращались в воскресенье, 31 марта, и в понедельник, 1 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко не исключил возможности объединения с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, но окончательно политик определится после личной встречи с шоуменом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
37
7
Смешно
5
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Боднарчук Ігор
Боднарчук Ігор
Гриценко брехло.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Боднарчук Ігор
Боднарчук Ігор
Гриценко, за тобой тюрьма плачет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ну да! Толик у нас величина!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения