"Проснется другая страна!" Пионтковский предрек последствия выборов для Украины

После внеочередных выборов в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля, в Украине может произойти пророссийский государственный переворот, ведь большинство мест получит партия Юрия Бойко и Виктора Медведчука совместно с президентской силой "Слуга народа".

Их позиции по налаживанию отношений с Россией в ущерб интересам страны отражают 25% украинцев, поэтому остальные граждане могут выйти на улицы с протестами, предположил в интервью OBOZREVATEL российский политолог Андрей Пионтковский.

"Утром 22 июля Украина проснется в совершенно другой стране. В Раде будет капитулянтское перед Россией большинство. Ведь кроме партии Бойко-Медведчука, в партии "Слуга народа" есть люди из прежней администрации Януковича. Вот возьмите хотя бы Богдана. Как он сам себя характеризует? Как адвоката всех олигархов и близкого друга Портнова", – объяснил он.

Виктор Медведчук и Юрий Бойко Trust.UA

По его словам, в течение нескольких недель или даже дней большинство украинского народа поймет, что их интересы в новом парламенте не представлены. Тогда основным вопросом будет – проглотят ли украинцы эту ситуацию и самое главное, а найдутся ли среди них лидеры, возглавить возможный протест.

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"Если Украина сдастся – против России будут сняты санкции, а сам Путин станет полноправным членом высшего мирового сообщества. Это борьба уже не за Украину, а принципиальнейшая борьба между добром и злом. Думаю, украинский народ не останется равнодушным", – подытожил Пионтковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пионтковский разгромил заявления Путина о тайных переговорах с Обамой.

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