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"Глаза боятся, руки делают!" Порошенко определил новую цель после Томоса

4.1тЧитать материал на украинском

В будущем Украина получит то, что кажется непосильным, и станет членом Европейского Союза и НАТО.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время выступления после завершения литургии в Святой Софии Киевской, сообщает "Укринформ". "Как в Украине говорят:"Глаза боятся, руки делают!". И будет результат – придут и победа, придет и мир, а Украина – страна успешная, страна богатая, страна счастлива и страна радостная, станет членом ЕС и НАТО", – подчеркнул глава государства.

Президент резюмировал, что для украинцев нет ничего невозможного, когда мы солидарны, когда мы все действуем совместно как единая украинская политическая нация.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Еспресо.TV

"И это касается не только Томоса, но и Соглашения об ассоциации с ЕС, это касается и безвизового режима, энергетической и газовой независимости от России, равно как и других сложнейших задач, которые мы решали в течение последних пяти лет в рамках нашей украинской европейской и евроатлантической государственной стратегии", – добавил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января предстоятель православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и президент Украины Петр Порошенко торжественно внесли Томос об автокефалии ПЦУ в Софию Киевскую.Они развернули и закрепили его.

Читайте все новости по теме "Евроинтеграция" на OBOZREVATEL.

Тема
Евроинтеграция
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
ТомосЕвропейский СоюзНАТО
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40 tetigistus
40 tetigistus
Храни Господь таких людей, как Пётр Алексеевич...
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Из богатых и успешных стран люди не разбегаются по всему миру как тараканы
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Куцырь Дмитрий, то-то я смотрю, бегут с Педерашки, как с тонущего корабля!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Это всего-лишь предвыборная ложь. Тарифы на бандеровщине устанавливают по распоряжению МВФ. Законы издают по указанию США. В Бога верят с благословления турецкого попа. Именно так выглядит незалежность. И это ещё не дно.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Яворский, вафел ты опять раскукарекался в петушином углу? Это видимо к обеду дело идёт - дадут тебе в рот очередную соску, посмокчешь и уснёшь.
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