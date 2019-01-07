"Глаза боятся, руки делают!" Порошенко определил новую цель после Томоса

В будущем Украина получит то, что кажется непосильным, и станет членом Европейского Союза и НАТО.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время выступления после завершения литургии в Святой Софии Киевской, сообщает "Укринформ". "Как в Украине говорят:"Глаза боятся, руки делают!". И будет результат – придут и победа, придет и мир, а Украина – страна успешная, страна богатая, страна счастлива и страна радостная, станет членом ЕС и НАТО", – подчеркнул глава государства.

Президент резюмировал, что для украинцев нет ничего невозможного, когда мы солидарны, когда мы все действуем совместно как единая украинская политическая нация.

Петр Порошенко Еспресо.TV

"И это касается не только Томоса, но и Соглашения об ассоциации с ЕС, это касается и безвизового режима, энергетической и газовой независимости от России, равно как и других сложнейших задач, которые мы решали в течение последних пяти лет в рамках нашей украинской европейской и евроатлантической государственной стратегии", – добавил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января предстоятель православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и президент Украины Петр Порошенко торжественно внесли Томос об автокефалии ПЦУ в Софию Киевскую.Они развернули и закрепили его.