Россия в ТКГ проговорилась о своем участии в войне на Донбассе

Россияне на заседании Трехсторонней контактной группы 24 ноября фактически признали себя стороной переговоров и участниками конфликта на Донбассе.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал член украинской делегации в ТКГ, журналист из Донецка Сергей Гармаш. По его словам, Россия поддержала план по урегулированию конфликта, предложенный представителями ОРДЛО, и даже заявила, что его можно рассматривать как предложение российской стороны.

"Россияне всегда поддерживают все действия ОРДЛО. Так что сенсация не в этом. Вот если бы не поддержали – была бы сенсация. Но в данном случае сенсация в том, что официальный представитель России в ТКГ сказал, что россияне ничего против предложения от ОРДЛО не имеют. Более того – предложили рассматривать их как предложения российской стороны", – уточнил он.

По мнению Гармаша, таким образом Россия впервые взяла на себя ответственность за принимаемые решения и фактически признала себя участницей переговорного процесса и стороной конфликта.

Как рассказал журналист, позже представитель РФ поправился, но "слово уже было сказано".

Украинская делегация потребовала, чтобы россияне закрепили свою позицию документально, прислав предложение в ТКГ от имени России.

"Если РФ документально подтвердит свою позицию – это прорыв. Он будет означать, что РФ реально включилась в переговоры и заинтересована в разрешении конфликта. Если же этого не будет – значит, россияне нас снова водят по кругу, пытаясь субъектировать ОРДЛО и снять с себя ответственность", – подчеркнул Гармаш.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Украина представила список из 11 человек на обмен удерживаемыми лицами и ждет ответа от ОРДЛО. По словам Леонида Кравчука, представители Украины будут добиваться нового обмена в ближайшее время, однако сроки глава украинской делегации в ТКГ не конкретизировал.