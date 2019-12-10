"Это не вы решаете!" Макрон и Зеленский ярко осадили пропагандистов Путина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей российских СМИ перестать сочинять нелепые фейки.

На пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже Зеленский рассказал, что из-за войны на Донбассе миллионам людей пришлось покинуть свои дома, в том числе его друзьям. Он указал на абсурдность тезиса о "притеснениях русскоговорящих".

"Вы можете приехать, я вам лично покажу. Только чтобы реально, а не как товарищ Соловьев. Вы посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Очень важно все это ощущать и понимать", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

После его слов пропагандисты подняли шум и начали возмущаться, что многим из них запрещен въезд в Украину. При этом они перебили Макрона, который хотел сделать комментарий, но решил на этом закончить пресс-конференцию.

"Пусть останется три точки. Это не вы решаете, не вы устанавливаете регламент. Мы сказали, что четыре вопроса. Они уже прозвучали. Спасибо всем за работу", – сказал он.

Нормандская четверка

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский и Путин также провели двусторонние переговоры и общались тет-а-тет около 10 минут. При этом на "нормандском саммите" украинский президент не пожал руку агрессору.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!