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10 декабря • обновлено в 02:56
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"Это не вы решаете!" Макрон и Зеленский ярко осадили пропагандистов Путина

2.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей российских СМИ перестать сочинять нелепые фейки.

На пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже Зеленский рассказал, что из-за войны на Донбассе миллионам людей пришлось покинуть свои дома, в том числе его друзьям. Он указал на абсурдность тезиса о "притеснениях русскоговорящих".

"Вы можете приехать, я вам лично покажу. Только чтобы реально, а не как товарищ Соловьев. Вы посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Очень важно все это ощущать и понимать", – сказал Зеленский.

Новости
"Этого мало!" Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным на "нормандской встрече"
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

После его слов пропагандисты подняли шум и начали возмущаться, что многим из них запрещен въезд в Украину. При этом они перебили Макрона, который хотел сделать комментарий, но решил на этом закончить пресс-конференцию.

"Пусть останется три точки. Это не вы решаете, не вы устанавливаете регламент. Мы сказали, что четыре вопроса. Они уже прозвучали. Спасибо всем за работу", – сказал он.

Нормандская четверка

Нормандская четверка

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский и Путин также провели двусторонние переговоры и общались тет-а-тет около 10 минут. При этом на "нормандском саммите" украинский президент не пожал руку агрессору.

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Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда Переговоры Зеленского и Путина Война на Донбассе
Персоны
Ангела Меркель Эммануэль Макрон Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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Santi Amonito
Santi Amonito
Да, зеленский начинает "националистизировать". А другого выхода у него нет, такие метаморфозы происходят с любым президентом Украины; становишься им - и сразу становишься националистом. Даже януковощ им стал, но природная жадность д@унбаского завгара, на которую надавил ху*ло, сыграла с ним роковую шутку - оказался на растове. Вот и черт-путин в очередной раз стал неудачником, обломавшись на "украинском вопросе" - это его карма, и получать по рогам ему доставляет удовольствие - старик Захер-Мозох в восторге. Значит будем доставлять ему "удовольствие" аж до самого "лебединого озера"... Украинсий национализм - то с чем всегда боролись и проигрывали все, кто с ним боролся, начиная от царизма, большевизма и заканчивая рашизмом, но видно "историк"-ху*ло этого так и не понял, потому как на уроках истории бегал курить в подворотню.
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К. Алла
К. Алла
Ну зачем так глупо врать? Я смотрела всю пресс-конференцию. К вопросу языка слова Зе о приглашении на Донбасс не имели отношения вообще. Он хотел показать, что там все перемешаны, сепаратисты и украинцы.
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