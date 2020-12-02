Решение КСУ ставит под сомнение антикоррупционные достижения страны, – отчет ЕС по Украине

Украина продолжает реализовывать программу реформ, однако проблемы наблюдаются, в частности, в антикоррупционной сфере.

Об этом заявляется в ежегодном отчете Европейского Союза по реализации ассоциации между ЕС и Украиной. Документ был обнародован 1 декабря.

Организация указала на отмену Конституционным судом Украины ответственности за недостоверное декларирование. Как сказано в тексте, это поставило под сомнение достижения страны в борьбе с коррупцией.

Среди "положительных сдвигов", которые Украине удалось достичь несмотря на пандемию коронавируса, ЕС назвал земельные, банковские реформы. Также позитивные изменения заметили в цифровой секторе, сфере правосудия, верховенства права и борьбы с коррупцией, "хотя необходимы дальнейшие усилия". К примеру, в отчете упоминаются первые вердикты Высшего антикоррупционного суда и улучшение сотрудничества между САП и НАБУ.

Количество обвинительных приговоров в отношении коррупционных расследований в ЕС назвали низким.

"Решение [КСУ] вызвало значительную общественную критику, поскольку оно поставило под сомнение реформы, которых требовали украинские реформаторские силы после Майдана и международное сообщество, в частности из-за условий в пределах последовательных программ МВФ, макрофинансовой помощи, Плана действий по либерализации визового режима", – сказано в документе.

Европейский Союз указал на необходимость серьезной судебной реформы. Также отмечается, что в Верховной Раде зарегистрированы несколько законодательных инициатив, направленных на восстановление антикоррупционного законодательства и реформирования КСУ, однако их еще не рассмотрели.

"Несмотря на дестабилизирующие действия России, конфликт на востоке и вспышку пандемии коронавируса, Украина продолжает продвигаться по пути реформ.

Крайне важно, чтобы политические лидеры Украины продолжили эти усилия и сделали реформы необратимыми, особенно в том, что касается верховенства права. Этого ждет украинский народ", – отметил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Добавим, отчет был обнародован накануне заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, которое состоится 8 декабря.

Как писал OBOZREVATEL: