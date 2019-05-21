Диктатура и новый Майдан: названы последствия роспуска Рады Зеленским

Досрочный роспуск Верховной Рады новым президентом Владимиром Зеленским противоречит Конституции Украины и может нести крайне серьезные последствия для страны.

Об этом говорится в статье профессора политологии НаУКМА, научного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексея Гараня. В частности, он разложил сложившуюся коллизию на восемь ключевых пунктов.

1. Команда Зеленского будет иметь свою аргументацию относительно того, что коалиции уже нет в течение длительного времени. Но, по мнению незаангажированных экспертов, речь идет о нарушении Конституции. В частности, председатель Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко отмечает, что согласно статьи 90 Конституции президент получает право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если в течение одного месяца в парламенте не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 этой Конституции. "То есть право возникает не тогда когда коалиция исчезла или кто установил, что ее нет, а тогда, когда после этого факта в течение месяца Верховная Рада ее не создаст", – подчеркивает Гарань.

2. Даже если предположить, что речь идет только о дискуссии между юристами, сам факт сомнительности легитимности потенциального решения президента ставит вопрос о его намерениях по обеспечению Конституции. "С нарушения Конституции начинал и Янукович. Это плохой знак как для гражданского общества, так и для наших международных партнеров. Процитируем другой материал Колиушко: "антипарламентаризм и апелляция к прямой демократии, чем была насыщена его (Зеленского. – Ред.) избирательная программа – это два основных инструмента или симптомы стремления к узурпации власти". По его словам, так вело себя большинство диктаторов – говорили, что они реализуют волю народа, при этом умалчивали о верховенстве права, Конституции и законах", – пишет профессор.

Роспуск Рады Зеленским

3. Если теперь, после заявления премьер-министра Владимира Гройсмана о намерении подать в отставку еще и правительство будет иметь приставку и. о., это ограничит возможности Кабмина. В придачу к этому не сформирована президентская команда и начинается парламентская гонка. "А как, в случае отставки правительства, теперь назначать руководителей МИД и Минобороны: они сразу будут с приставкой и.о.? И это в период войны. Период нестабильности будет обеспечен. Хорошие возможности для России", – обеспокоен Гарань.

4. Похоже, что БПП, "Батьківщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" не будут выступать против досрочных выборов. Они имеют оргструктуру, соответствующие рейтинги и готовы сразу перейти из одной кампании в другую.

5. Немаловажный фактор и то, что, вопреки обещаниям Зеленского, в случае досрочных выборов они пройдут по старому закону с мажоритарным компонентом, а это будет выгодно и вышеупомянутым фракциям.

6. Несмотря на то, что вокруг досрочности выборов может сложиться консенсус основных политических сил, против факта нарушения Конституции необходимо протестовать.

7. Есть высокая вероятность того, что даже обращение в Конституционный Суд не приведет ни к какой реакции. "Качество и "принципиальность" наших судей известна. Новая глава КС Наталья Шаптала, выдвиженка из Донецка, стала членом КС в 2010 году, голосовала за антиконституционное решение об отмене конституционной реформы 2004 года. Однако не только осталась членом КС, но и стала его председателем. Это тоже плохой признак. Потому потенциальный контроль за коалицией в новоизбранном парламенте и закулисный контроль над судами может привести к монополизации власти", – подчеркнул эксперт.

8. Вместе с тем все вышеизложенное не означает, что общество и продемократические политики должны молчать. "Молчание большинства общества, которое было свидетельством общественной апатии в 2010 году, привело не только к нарушениям Конституции Януковичем, но и к сползанию в авторитаризм, смертям на Майдане и агрессии России. Для того, чтобы попытаться помешать негативному развитию событий, нужно обращение 45 народных депутатов в КС", – подчеркнул Гарань.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая во время инаугурации Зеленский заявил, что досрочно прекращает полномочия Верховной Рады.

21 мая он провел консультации с парламентскими фракциями и группами относительно этого вопроса.

По итогам встречи президент договорился с лидерами фракций Верховной Рады о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.

По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, они состоятся 21 или 28 июля.

Зеленский пояснил, что главным аргументом для роспуска ВР является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту – 4%. Юридическое основание для роспуска – с 2016 года не существовало коалиции.

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