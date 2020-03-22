Депутат Сергей Вельможный, который отрицал у себя наличие коронавируса, объяснил ситуацию - оказывается, тест с отрицательным результатом он сдавал еще до того, как у него пояились симптомы. Результаты нового теста он только ждет.

Об этом он рассказал в комментарии телеканалу "Наш". По словам Вельможного, 18 марта он сдал тест, как и остальные депутаты, которые контактировали с заразившимся Сергеем Шаховым. Тогда тест дал отрицательный результат. Однако, 21 марта вечером он вместе с сыном почувствовал недомогание - у него поднялась температура, начало ломить тело, сушить нос и так далее. Вызвав "скорую", Вельможный с сыном согласились на госпитализацию. Утром у них взяли тест на коронавирус, но результатов пока нет.

Сергей Вельможный Facebook

"Вчера вечером я находился на самоизоляции, стало плохо, температура поднялась до 38 и точно то же самое произошло у сына. Я немедленно вызвал "скорую", проверили температуру, предложили госпитализироваться и отвезли в больницу. По прибытию в больницу температура держалась, сдали анализы, а сегодня - повторный тест на коронавирус. Но по диагностике есть подозрения на это заболевание", - рассказал депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов стал первым на Киевщине больным коронавирусом. Также заболела его жена.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!