Горсовет Харькова – о Кернесе: никакого инсульта, никакой потери речи

Харьковский городской глава Геннадий Кернес дееспособен и должен вернуться из клиники в Германии в ближайшее время.

Такое заявление на брифинге в пятницу, 9 октября, сделал представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. Его процитировало "Суспільне".

"Никакого инсульта, никакой потери речи. Все в головах политических оппонентов", – сказал Сидоренко, опровергнув информацию о последствиях заболевания у мэра.

"На данный момент ждем, очень сильно ждем, когда он вернется. Нам говорят, ждать осталось недолго", – добавил представитель горсовета. Точных дат он не назвал.

Сидоренко отметил, что сессия местных депутатов может быть объявлена ​​в любой момент.

"Сессию созывает или мэр, или исполняющий обязанности. Полномочия депутатов этого созыва продолжаются до того, как вступят в силу полномочия депутатов следующего созыва, это нескоро, поэтому сессия может быть собрана в любой момент, тем более, что бюджет нужно принимать", – сказал он.

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