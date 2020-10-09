Горсовет Харькова – о Кернесе: никакого инсульта, никакой потери речи
О том, что харьковский мер заразился COVID-19, стало известно в срединесентября
В сети появилась информация, что болезнь вызвала тяжелые последствия у политика
В городском совете утверждают, что это фейки оппонентов
Харьковский городской глава Геннадий Кернес дееспособен и должен вернуться из клиники в Германии в ближайшее время.
Такое заявление на брифинге в пятницу, 9 октября, сделал представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. Его процитировало "Суспільне".
"Никакого инсульта, никакой потери речи. Все в головах политических оппонентов", – сказал Сидоренко, опровергнув информацию о последствиях заболевания у мэра.
"На данный момент ждем, очень сильно ждем, когда он вернется. Нам говорят, ждать осталось недолго", – добавил представитель горсовета. Точных дат он не назвал.
Сидоренко отметил, что сессия местных депутатов может быть объявлена в любой момент.
"Сессию созывает или мэр, или исполняющий обязанности. Полномочия депутатов этого созыва продолжаются до того, как вступят в силу полномочия депутатов следующего созыва, это нескоро, поэтому сессия может быть собрана в любой момент, тем более, что бюджет нужно принимать", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 сентября СМИ заявили, что Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.
15 сентября на странице Кернеса в соцсети появилось сообщение, в котором мэр говорил о надежде на скорое выздоровление. Он писал, что планы относительно участия в выборах остаются в силе.
Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите".
18 сентября стало известно, что состояние Кернеса улучшилось.
У Кернеса объяснили причины заражения коронавирусом.
23 сентября заместитель мэра сказал, что политик скоро вернется в город.