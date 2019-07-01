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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Чтобы разбился": Вакарчук сделал неожиданное заявление об отношениях с Зеленским

2.2тЧитать материал на украинском

Лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук пока что не считает себя оппонентом президента Украины Владимира Зеленского.

Как передают "Новости Донбасса", об этом он сказал в понедельник, 1 июля, в ходе встречи с жителями Славянска.

Вакарчук заявил, что на данный момент не может быть противником президента, потому что это то же самое, "как хотеть, чтобы водитель автобуса, в котором ты сидишь, разбился".

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В то же время певец отметил, что будет "подгонять" Зеленского в случае необходимости и следить за выполнением обещаний.

Вакарчук и Зеленский

Вакарчук и Зеленский

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук сделал громкое заявление о политических амбициях, отметив, что не намерен ограничиться проходом в Верховную Раду.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир ЗеленскийСвятослав Вакарчук
Место
Украина
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Лабух-террорист.
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1
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Дурак на дураке сидит и дурака подгоняет.
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1
Ш. Олег
Ш. Олег
Вот бы ещё Верховная Рада, "Европейская Солидарность", Климкин, Гройсман и остальная "старая гвардия" осознали, что глупо желать аварии водителю автобуса, в котором они все сидят. Впрочем, они-то как раз в любой момент готовы спрыгнуть, а вот народу ехать до конца…
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