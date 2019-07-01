"Чтобы разбился": Вакарчук сделал неожиданное заявление об отношениях с Зеленским

Лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук пока что не считает себя оппонентом президента Украины Владимира Зеленского.
Как передают "Новости Донбасса", об этом он сказал в понедельник, 1 июля, в ходе встречи с жителями Славянска.
Вакарчук заявил, что на данный момент не может быть противником президента, потому что это то же самое, "как хотеть, чтобы водитель автобуса, в котором ты сидишь, разбился".
В то же время певец отметил, что будет "подгонять" Зеленского в случае необходимости и следить за выполнением обещаний.
Вакарчук и Зеленский
obozrevatel
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук сделал громкое заявление о политических амбициях, отметив, что не намерен ограничиться проходом в Верховную Раду.
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