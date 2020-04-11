Главная Новости
12 апреля • обновлено в 01:10
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Богдан рассмешил украинцев фото на карантине

1.2т
Читать материал на украинском

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан удивил пользователей сети фото "на карантине".

Снимок адвокат опубликовал на своей странице в Facebook в субботу, 11 апреля. На фото, сделанном на улице, Богдан позирует в обнимку с товарищем. Оба держат в руках бокалы.

Андрей Богдан

Андрей Богдан

Рубрика

"Карантин!!!" – подписал фотографию Богдан. Пользователей сети развеселил пост.

"А где же маски?" "Ушли на закусь", "Что карантин с людьми делает", "Для дезинфекции нужно больше", "В бокалах антисептик?" – пишут в комментариях.

"Маски ушли на закуску?" Богдан рассмешил украинцев фото на карантине

Facebook-страница Андрея Богдана

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте экс-глава Офиса президента Андрей Богдан впервые показал свою электронную декларацию.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Теги
политика карантин соцсети Офис президента фотографии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2511.

    Вылечились: 79. Умерли: 73.

  • В мире заболели 1,7 миллиона человек, погибли – более 103 тысяч

  • Есть главный маркер: инфекционист сказал, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад

  • Европа может закрыть границы до сентября из-за пандемии коронавируса

  • Биолог заявил, что вакцина от коронавируса может быть опасна для стариков

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги