"Маски ушли на закуску?" Богдан рассмешил украинцев фото на карантине

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан удивил пользователей сети фото "на карантине".

Снимок адвокат опубликовал на своей странице в Facebook в субботу, 11 апреля. На фото, сделанном на улице, Богдан позирует в обнимку с товарищем. Оба держат в руках бокалы.

Андрей Богдан Рубрика

"Карантин!!!" – подписал фотографию Богдан. Пользователей сети развеселил пост.

"А где же маски?" "Ушли на закусь", "Что карантин с людьми делает", "Для дезинфекции нужно больше", "В бокалах антисептик?" – пишут в комментариях.

Facebook-страница Андрея Богдана

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте экс-глава Офиса президента Андрей Богдан впервые показал свою электронную декларацию.

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