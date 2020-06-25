Береза потроллил Зеленского видеопародией и призвал взяться за ум
Береза призвал Зеленского наконец начать работать как президент
Депутат прошлого созыва Верховной Рады Борислав Береза заявил, что готов поддержать президента Украины Владимира Зеленского, если тот научится брать на себя ответственность соответственно своей должности.
Иронический ролик в стиле видеостримов самого главы государства он опубликовал на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Ему сейчас тяжело. Его критикуют. А я его поддержу. Как? Как могу. Видосиком", – отметил депутат 8 созыва ВРУ.
В своем выступлении Береза прежде всего сказал, что часто критикует президента, потому что есть за что. Он вспомнил казус, который допустил Зеленский в своих выступлениях – в частности, о дальнобойщиках-"засранцах". А также последний скандал вокруг его партии "Слуга народа", когда глава фракции и нардеп обсуждали женские качества своей коллеги, однако никто никого не наказал.
Береза попросил Зеленского спрашивать совета у экспертов по тем вопросам, в которых он сам не разбирается. Ведь это, подчеркнул он, поможет президенту выглядеть более опытным.
"Делайте хоть что-то из этого, что я говорю. Потому что уже устали украинцы смотреть на то, что происходит в стране. Очень стыдно большинству за власть", – отметил Береза.
В конце своего спича, давая советы президенту, он перешел на русский язык, подчеркнув, что так часто делает и Зеленский.
"Научитесь наконец осознавать, на какой вы должности. Пора браться за ум и вспомнить, что вы президент Украины, пусть и случайно, но ответственность должна все же у вас появиться. Время уже пришло. Вот в этом мы готовы вас поддержать", – подытожил Береза свое видеообращение-пародию к президенту.
Как сообщал OBOZREVATEL, электоральный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до уровня менее 40 процентов, свидетельствуют данные КМИС. Так, от социологических замеров в прошлом месяце рейтинг президента потерял 5% поддержки.