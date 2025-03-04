'Звонили четыре премьера и пять президентов': Трамп рассказал о контактах с европейскими лидерами после скандала в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что разговаривал с несколькими европейскими лидерами после публичного спора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Он заявил, что говорил с лидерами ЕС о том, как завершить войну в Украине.

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Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме в понедельник, 3 марта. По его словам, на выходных ему звонили четыре премьер-министра и пять президентов, и говорили, что хотят найти решение для завершения войны.

"Большинство из них – мои друзья, главы государств, главы различных стран", – добавил президент США.

Трамп заверил, что ищет пути завершения войны России против Украины.

"Мы собираемся заключить сделки со всеми, чтобы прекратить эту войну, включая Европу и европейские страны", – заявил он в ответ на вопрос о том, может ли он снять санкции с России, если будет заключено мирное соглашение.

При этом Трамп не уточнил, с кем конкретно он проводил переговоры.

Напомним, что 28 февраля Зеленский совершил официальный визит в США. В Белом доме он встретился с главой государства Дональдом Трампом, а ранее пообщался с американскими сенаторами. Впоследствии Зеленский вступил в публичную ссору с вице-президентом США Джей Ди Венсом, в которую вмешался Трамп. Это произошло во время общения лидеров Украины и США с журналистами в Белом доме.

Украинский лидер досрочно покинул Белый дом. Стороны не подписали соглашение о полезных ископаемых.

Европейские лидеры отреагировали на события в Белом доме 28 февраля, где прошла напряженная встреча украинского и американского президентов. Они выразили поддержку Владимиру Зеленскому и украинцам.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил, что пока не обсуждал прекращение военной помощи Украине. Но Владимиру Зеленскому нужно продемонстрировать в большей степени, что он ценит поддержку, которую Киеву оказывает Вашингтон.

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