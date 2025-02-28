"Украина должна быть открыта для того, чтобы уступить часть территорий": официальное заявление Белого дома относительно сорванных переговоров с Украиной

В администрации американского президента Дональда Трампа опубликовали заявление относительно событий в Овальном кабинете, где между Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел спор на повышенных тонах с Владимиром Зеленским. Там заявили, что Трамп и Вэнс "защищали Америку" в перепалке с главой украинского государства.

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В заявлении, обнародованном на сайте Белого дома, говорится, что Трамп и Вэнс "всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает положение Соединенных Штатов в мире". Политики, как заявляется, "никогда не позволят, чтобы американский народ был использован в своих интересах".

Белый дом также опубликовал некоторые цитаты Трампа, которые тот говорил Зеленскому во время перепалки:

"Позвольте мне сказать вам, у вас нет карт. С нами у вас есть карты, но без нас у вас нет никаких карт".

"Вы играете с третьей мировой войной".

"Я дал вам Javelin, чтобы уничтожить все эти танки. Обама дал вам одеяла".

Кроме того, в Белом доме напомнили о результатах опроса американского института Gallup, проведенного в августе и октябре 2024 года. Они показали, что более половины (52%) украинцев хотят скорейшего окончания войны и считают, что Украина "должна быть открыта для уступки части территории в обмен на мир".

Также в заявлении сказано, что Зеленский признал, что ситуация в Украине может привести к третьей мировой войне, и что без помощи США они проиграют: "Третья мировая война может начаться в Украине, продолжиться в Израиле, а оттуда переместиться в Азию, а затем взорваться где-то еще".

Напомним, что 28 февраля Зеленский совершил официальный визит в США. В Белом доме он встретился с главой государства Дональдом Трампом, а ранее пообщался с американскими сенаторами.

Впоследствии Зеленский вступил в публичную ссору с вице-президентом США Джей Ди Венсом, в которую вмешался Трамп. Это произошло во время общения лидеров Украины и США с журналистами в Белом доме.

Украинский лидер досрочно покинул Белый дом. Стороны не подписали соглашение о полезных ископаемых.

Европейские лидеры отреагировали на события в Белом доме 28 февраля, где прошла напряженная встреча украинского и американского президентов. Они выразили поддержку Владимиру Зеленскому и украинцам.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский сделал первое заявление после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он поблагодарил американский народ и Соединенные Штаты за поддержку.

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