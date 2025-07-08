В конце июня в итальянской Тоскане состоялось незаурядное событие, но "о нем никто не написал".

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Николай Злочевский бывший народный депутат от Партии регионов и бывший министр экологии времен Януковича, который за закрытие уголовного дела пытался дать рекордную в истории Украины взятку НАБУ и САП в размере 6 миллионов долларов, выдавал замуж младшую дочь Анну. "Но ее никто не поздравил".

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Для весілля було орендовано середньовічний замок Castelfalfi, гостям організували чартерні перельоти, а довкола території працювала чисельна приватна охорона.

Наречений доньки Злочевського Антон Фісталь теж непересічний персонаж, а член родини відомого українського монополіста у сфері медичних закупівель.

Дідусь Антона - Еміль Фісталь залишився у Донецьку після окупації, лікує російських окупантів і голосував на російському псевдореферендумі. Батько Антона помер, а дядько Герман Фісталь за кілька днів до весілля був затриманий НАБУ і САП, тому не зміг потрапити на святкування. Правоохоронці викрили схему масштабних розкрадань бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих пацієнтів.

Як сталося що Злочевський уникнув покарання? У чисельних журналістських розслідуваннях неодноразово наголошувалось, що в той час коли Злочевський керував екологічним міністерством - компанії пов'язані з міністром отримували дозволи на користування надрами.

Наразі майже весь газовий бізнес Миколи Злочевського а це близько 20 компаній зареєстрований на доньок Карину і Анну, а також на кіпрські офшори. За інформацією джерел Української правди у бізнесових колах Злочевський є одним з найбільших приватних видобувачів українського газу в країні. Також протягом повномасштабного вторгнення росії компанії родини Злочевського активно скуповують столичну комерційну нерухомість. А родини Злочевського і Фісталей не живуть в Україні.

Але ж ми не проти щоб ще одна молода і успішна родина жила на Кіпрі, відпочивала на Ібіці і вчила дітей у Лондоні за рахунок нашого українського газу, правда? І БЕБ не проти. І РНБО не проти. Головне, щоб діти українських корупціонерів не страждали від шахедів.

Гірко!