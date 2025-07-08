УкраїнськаУКР
русскийРУС
Михаил Ткач
Михаил Ткач
Журналист

Блог | "Злочинна" свадьба, или Дети украинских коррупционеров не страдают от шахедов

'Злочинна' свадьба, или Дети украинских коррупционеров не страдают от шахедов

В конце июня в итальянской Тоскане состоялось незаурядное событие, но "о нем никто не написал".

Видео дня

Николай Злочевский бывший народный депутат от Партии регионов и бывший министр экологии времен Януковича, который за закрытие уголовного дела пытался дать рекордную в истории Украины взятку НАБУ и САП в размере 6 миллионов долларов, выдавал замуж младшую дочь Анну. "Но ее никто не поздравил".

Далее текст на языке оригинала

Для весілля було орендовано середньовічний замок Castelfalfi, гостям організували чартерні перельоти, а довкола території працювала чисельна приватна охорона. 

Наречений доньки Злочевського Антон Фісталь теж непересічний персонаж, а член родини відомого українського монополіста у сфері медичних закупівель. 

"Злочинна" свадьба, или Дети украинских коррупционеров не страдают от шахедов
"Злочинна" свадьба, или Дети украинских коррупционеров не страдают от шахедов
"Злочинна" свадьба, или Дети украинских коррупционеров не страдают от шахедов
"Злочинна" свадьба, или Дети украинских коррупционеров не страдают от шахедов
"Злочинна" свадьба, или Дети украинских коррупционеров не страдают от шахедов
"Злочинна" свадьба, или Дети украинских коррупционеров не страдают от шахедов
"Злочинна" свадьба, или Дети украинских коррупционеров не страдают от шахедов
"Злочинна" свадьба, или Дети украинских коррупционеров не страдают от шахедов
"Злочинна" свадьба, или Дети украинских коррупционеров не страдают от шахедов
"Злочинна" свадьба, или Дети украинских коррупционеров не страдают от шахедов
"Злочинна" свадьба, или Дети украинских коррупционеров не страдают от шахедов

Дідусь Антона - Еміль Фісталь залишився у Донецьку після окупації, лікує російських окупантів і голосував на російському псевдореферендумі. Батько Антона помер, а дядько Герман Фісталь за кілька днів до весілля був затриманий НАБУ і САП, тому не зміг потрапити на святкування. Правоохоронці викрили схему масштабних розкрадань бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих пацієнтів.

Як сталося що Злочевський уникнув покарання? У чисельних журналістських розслідуваннях неодноразово наголошувалось, що в той час коли Злочевський керував екологічним міністерством - компанії пов'язані з міністром отримували дозволи на користування надрами. 

Наразі майже весь газовий бізнес Миколи Злочевського а це близько 20 компаній зареєстрований на доньок Карину і Анну, а також на кіпрські офшори. За інформацією джерел Української правди у бізнесових колах Злочевський є одним з найбільших приватних видобувачів українського газу в країні. Також протягом повномасштабного вторгнення росії компанії родини Злочевського активно скуповують столичну комерційну нерухомість. А родини Злочевського і Фісталей не живуть в Україні. 

Але ж ми не проти щоб ще одна молода і успішна родина жила на Кіпрі, відпочивала на Ібіці і вчила дітей у Лондоні за рахунок нашого українського газу, правда? І БЕБ не проти. І РНБО не проти. Головне, щоб діти українських корупціонерів не страждали від шахедів. 

Гірко! 

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...