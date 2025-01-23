Журналистку Светлану Крюкову в санкционные списки добавил советник Зеленского, – Гончаренко

Журналистку Светлану Крюкову в санкционные списки Совета национальной безопасности и обороны внес советник президента Украины Дмитрий Литвин. На бывшую заместителя главреда русскоязычного издания "Страна.ua" наложили максимальный перечень санкций, включая блокировку активов.

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Как сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, именно Литвин настоял на внесении Крюковой в "черный список". "Оказывается вездесущий Дмитрий Литвин у нас теперь и санкциями занимается", – написал нардеп в своем Telegram-канале.

По его словам, Литвин не только "встречается с президентами, не только переписывает историю, он еще и пишет санкционные списки".

Гончаренко также добавил, что Крюкову подвергли санкциям без оснований, которые должны предоставить правоохранители.

"Правоохранительные органы, обычно готовящие материалы, которые подкладывают под санкционные решения, в случае Крюковой ничего не предоставили, но это не остановило ни Дмитрия, ни его начальника. В дополнение к суду Линча у нас появился суд Литвинча. Кого следующего литвинчуют?" – заявил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции СНБО в отношении пропагандистов, работающих на РФ. Санкции предусматривают блокировку активов, запрет на въезд в Украину и финансовые ограничения. Среди попавших в новый "черный список", кроме Крюковой, – бывший нардеп Нестор Шуфрич, лидер запрещенной партии "Наши" Евгений Мураев, лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко и другие.

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