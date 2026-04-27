'Жесткие слова': Стубб привел соотношение потерь России и Украины в войне

Президент Финляндии Александр Стубб оценил потери сторон в войне между Россией и Украиной за последние месяцы. По его словам, российские войска несут значительно большие потери по сравнению с украинскими.

Речь идет о существенной разнице, которая, по оценкам, сохраняется в течение последнего времени. Об этом сообщает Clash Report.

Александр Стубб заявил, что за последние четыре месяца Россия потеряла на фронте примерно вчетверо больше военнослужащих, чем Украина.

Он отметил, что, несмотря на сложность и мрачность темы, такая оценка отражает текущую ситуацию на поле боя.

По словам Стубба, в течение этого периода украинские силы ежемесячно ликвидировали от 30 до 35 тысяч российских военных. Речь идет как о погибших, так и о раненых, что существенно влияет на боевые возможности российской армии.

"Насколько лучше сегодня в Украине, чем год назад? За последние четыре месяца - извините за мрачность, и я понимаю, что это жесткие слова, но за последние четыре месяца Украина ежемесячно убивала или ранила от 30 000 до 35 000 российских солдат", - заявил президент Финляндии.

Президент Финляндии также привел соотношение потерь между сторонами. По его словам, на одного погибшего украинского военнослужащего приходится примерно пятеро погибших российских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 810 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 326 тыс. 460 человек.

