Ждем победы Украины, чтобы мирно урегулировать приднестровский конфликт, – глава МИД Молдовы

Власть соседней с Украиной Молдовы ждет победы украинских Вооруженных сил над армией государства-агрессора РФ, начавшего войну. Там ждут, что после победы Украины Кишинев сможет добиться вывода из Приднестровья войск России.

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Об этом в пятницу, 20 января сказал министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску. Его заявление процитировало издание "АиФ в Молдове".

Молдавский политик отметил, что все государство рассчитывает на то, что украинским воинам удастся выгнать россиян из временно захваченных ими территорий. Он заверил: Кишинев ждет только победы Украины над РФ.

Тогда, как добавил Попеску, в Молдове продолжиться работа мирной реинтеграции и выводу российских войск, которые незаконно дислоцируются на территории страны.

"Ждем победы Украины, чтобы мирно урегулировать приднестровский конфликт. Этого мы все хотим, – сказал министр.

Ранее директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия намерена вторгнуться в страну. Произойти это может уже в 2023 году.

По его словам, дальнейший ход ситуации будет зависеть от войны в Украине. Он добавил, что анализируются несколько сценариев, в которых Москва попытается включить наземное вторжение через север Украины в направлении Молдовы.

А бывший глава разведки Молдовы Юрий Бричаг сказал, что вмешательство Кремля проявляется в виде энергетического шантажа и действий "пятой колонны". У власти Молдовы до сих пор много российских агентов влияния, тормозящих путь государства в Европу. Особенно это касается среднего и нижнего звеньев.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Майя Санду ранее сказала, что Молдова столкнулась с гибридной войной страны-агрессора. По ее словам, обороняясь от вторжения оккупантов, соседняя Украина защищает и свободу молдавского народа от России.

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