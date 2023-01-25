Зеленскому – 45: как президент Украины стал тем, кто объединил мир

25 января президент Украины Владимир Зеленский празднует день рождения – лидеру исполнилось 45 лет. 2022-й год стал для него вызовом, как и для всех без исключения украинцев.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с биографией гаранта. А также подробнее узнать об успехах в объединении мира в борьбе против агрессора – Российской Федерации.

Биография

Свой путь Зеленский начал в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Президент родился в 1978 году в семье профессора кибернетики. В связи с работой отца в детстве он прожил четыре года в монгольском Эрдэнэте.

Вернувшись в Кривой Рог, будущий президент всерьез заинтересовался творчеством – играл в театре миниатюр.

В 1995-2000 гг. учился в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Правоведение", получил квалификацию юриста. В университете стал участником местной команды КВН "Запорожье-Кривой Рог-Транзит".

С 1997 по 2003 год был актером, сценаристом, художественным руководителем команды Клуба веселых и находчивых "Квартал 95".

2003-2011 гг. – художественный руководитель в обществе с ограниченной ответственностью "Студия "Квартал 95".

2011-2012 гг. – генеральный продюсер в частном акционерном обществе "Телеканал "Интер".

2013-2019 гг. – художественный руководитель в обществе с ограниченной ответственностью "Студия "Квартал 95".

Основатель ОО "Молодежный центр "Лига смеха".

В творческом активе имеет 10 полнометражных игровых фильмов. Обладатель более 30 наград Национальной телевизионной премии Украины "Телетриумф". Является также обладателем премий и лауреатом многих международных кино-, телефестивалей и медиафорумов.

Сыграл главную роль в сериале "Слуга народа", который стал лауреатом международной кинопремии WorldFest Remi Award (США, 2016) и попал в четверку финалистов в категории комедийных фильмов на Seoul International Drama Awards (Южная Корея). Также "Слуга народа" был удостоен награды Intermedia Globe SILVER в категории "Развлекательные телевизионные сериалы" на международном фестивале медиаконтента WorldMediaFestival в Гамбурге (Германия).

С самого начала боевых действий на Донбассе вместе со студией "Квартал 95" помогал армии. Актеры передавали бойцам средства, технику, посещали с концертами передовую и различные военные части.

21 апреля 2019 был избран Президентом Украины на очередных выборах, получив поддержку 73,22% избирателей. 20 мая принял присягу перед народом Украины как Глава государства.

Кто по знаку зодиака

Зеленский является представителем знака Водолей. Президент Украины родился в среду.

Зеленский в молодости: как изменился президент

По словам самого президента, Кривой Рог, в котором он вырос, был местом постоянных разборок и бандитских воен. Он не был связан с плохими компаниями, однако признался, что "немного хулиганил".

Первым большим успехом Зеленского в КВН был чемпионский титул команды "Запорожье – Кривой Рог – Транзит" в 1997 году.

Семья

В 2003 году Зеленский женился на Елене Кияшко, с которой был знаком еще со школьных лет, ведь учился с ней в параллельных классах.

Первая леди Украины по образованию архитектор. Она окончила Криворожский технический университет с красным дипломом.

После начала полномасштабной войны в Украине Зеленская активно призывает мир помочь в борьбе с агрессором. Первая леди Украины выступила в американском Конгрессе, на Экономическом форуме в швейцарском Давосе, а также на ряде других международных мероприятий. Она занимается также гуманитарными проектами.

В 2004 году родилась старшая дочь Зеленских – Александра. В 2022 году она стала студенткой. Название вуза, в котором учится Саша, неизвестно. Однако, по словам мамы, девушка выбрала гуманитарное направление. Она учится в украинском высшем учебном заведении.

В 2013 году у пары родился сын Кирилл. Он учится в столичной школе.

Как полномасштабная война с РФ изменила жизнь президента и всего мира

Президент в самом начале полномасштабной войны заявил: Украина не собирается сдаваться. Он призвал Силы обороны крепко стоять и защищать страну. Сам же был на связи с мировыми лидерами и выступал перед перед законодательными органами и народами разных стран, обличая ужасные преступления РФ в Украине.

Со временем риторика президента стала жестче – он открыто назвал Россию, которая убивает украинцев, врагом и пообещал бороться за каждый метр земли.

Зеленский официально запретил проводить переговоры с РФ, пока у власти стоит диктатор Владимир Путин. Он пообещал: Украина сделает все, чтобы вернуться к границам 1991 года.

Фейк о побеге

С первых дней полномасштабного вторжения РФ пропагандисты пустили басню о том, что украинский президент сбежал из страны. Публиковались сплетни о том, что он может быть в Польше. Однако лидер ежедневно записывал видеообращения к украинцам с Банковой в Киеве, дав отпор лжецам.

"Человек года"

Президент Украины стал "Человеком года" по версии самых авторитетных мировых изданий – Time, Financial Times, Profil.

Зеленского назвали лидером, который "пробудил Запад". Financial Times даже сравнил президента с легендарным британским премьером Уинстоном Черчиллем.

Также народ Украины и его избранные лидеры, в том числе президент Зеленский, получили премию имени Андрея Сахарова – 2022. Награда присуждена за защиту демократии, свободы, верховенства права и риск своей жизнью ради Европы.

Кроме того, читатели Time и Politico также признали Зеленского самым влиятельным человеком мира и Европы.

Как изменился Зеленский за время полномасштабной войны

Красноречивым стало фото Зеленского, сделанное спустя 41 день полномасштабной войны в Буче, где были задокументированы зверства российской армии.

Изменения также произошли в стиле президента – он сменил костюмы и галстуки на одежду в цвете хаки в знак солидарности с украинцами, которые мужественно отражают атаки врага. Не нарушил свой новый дресс-код Зеленский даже выступая в Конгрессе США. Однако пообещал – украинцы снова увидят его в костюме после победы над РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, конгрессмены США стоя приветствовали Зеленского аплодисментами несколько минут подряд, а всего во время его исторической речи сделали так 21 раз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!