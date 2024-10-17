'Мы готовы к настоящей дипломатии': Зеленский выступил на заседании Европейского совета и озвучил пункты Плана победы. Видео и все подробности

Президент Владимир Зеленский 17 октября принял участие в заседании Европейского совета, состоявшемся в Брюсселе (Бельгия). Он представил европейским партнерам План победы Украины, который, по его словам, может положить конец войне "не позже следующего года".

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Трансляция доступна на YouTube канале Офиса президента. OBOZ.UA публикует главное из заявлений украинского лидера.

"Нам нужно укрепляться сейчас. План победы разработан для этого момента. И я призываю всех вас помочь воплотить его в жизнь. Если мы начнем сейчас и будем следовать ему, то сможем закончить эту войну не позднее следующего года", – выразил убеждение Зеленский.

По его словам, Россия будет вынуждена пойти по дипломатическому пути только тогда, когда поймет, что не достигнет ничего силой, и этот документ как раз о том, что для этого нужно.

Пункт первый Плана – НАТО

Как пояснил президент, страна-агрессор Россия на протяжении десятилетий использовала геополитическую неопределенность, вызванную тем, что Украина не входит в НАТО. Поэтому теперь решающим будет факт немедленного приглашения украинского государства вступить в Альянс.

"Решимость в НАТО для Украины также означает неизбежность европейской интеграции и неоспоримый путь демократии в стране. Приглашение усилит нашу дипломатическую позицию. И это будет одним из главных аргументов для прекращения войны", – заявил Зеленский.

Пункт второй – оборона

Президент подчеркнул, что Силы обороны Украины должны продолжать оказывать давление на Россию на поле боя. И для них реально удерживать позиции на фронте на своей территории, одновременно возвращая войну в РФ, "чтобы россияне почувствовали, что такое война, и начали ненавидеть Путина за это".

Он отметил, что у Киева есть четкий список оружия, которое может сделать возможным такое давление на агрессора. ВСУ уже показали пример – и это Курская операция.

"Именно поэтому нам нужно оснастить наши бригады, снять все ограничения, инвестировать в украинскую оборонно-промышленную базу и совместное производство и как можно скорее насытить Украину противовоздушной обороной", – добавил украинский лидер.

Пункт третий – реальное давление

Этот пункт Зеленский пояснил подходом "Мир через силу", то есть речь идет о соответствующем ракетном пакете. Все детали Киев уже представил партнерам, которые могут это сделать: США, Великобритании, Франции, Италии, Германии.

"Конечно, мы хотим поделиться со всеми лидерами, которые готовы поддержать в этом случае. Путин должен уважать нашу силу, а не заставлять свободный мир дрожать от его угроз. И мы можем использовать пакет сдерживания, только если Россия не остановит войну", – сказал президент.

Пункт четвертый – защита критически важных ресурсов

Зеленский указал, что у Украины есть критически важные ресурсы стоимостью в триллионы долларов, и Россия хочет их забрать. Сюда входят титан, уран, литий, графит, марганец и многое другое, что не должно попасть ни в руки самого агрессора, ни в руки его союзников.

Поэтому Киев предлагает ключевым партнерам – ЕС, США и нашим общим глобальным союзникам – заключить особое соглашение о защите критически важных ресурсов Украины, совместных инвестициях и направлении соответствующего экономического потенциала для общего роста. Такое соглашение "должно включать достаточно сильные санкции, чтобы Россия не смогла нас переиграть".

Пункт пятый – обмен военным опытом

Украинский лидер подчеркнул, что после этой войны у страны будут сотни тысяч оснащенных солдат с современным боевым опытом. И Украина предлагает поддержать силы стран-союзников своими, заменив часть американских контингентов украинскими солдатами.

"Но для этого нам, конечно, нужно победить", – напомнил он.

В завершение выступления перед лидерами ЕС Зеленский сказал, что Украина готова к настоящей дипломатии, но для этого должна быть сильной, поэтому рассчитывает на поддержку партнеров.

"Насильно навязанное перемирие вместо справедливого мира никогда не обеспечивало безопасности. Никто не радуется, когда война возвращается. "План победы" – это мост к успешному второму Саммиту мира. Вы можете помочь сделать это реальностью. И это защитит не только Украину, но и другие регионы, других партнеров, которые находятся в поле зрения России", – отметил президент.

Он выразил благодарность за санкции в отношении РФ; инвестиции и совместную с партнерами работу по развитию оборонного производства Украины; за все формы поддержки устойчивости страны.

"Россия должна заплатить и понести ответственность за разрушения, которые она нанесла. Вместе мы можем и должны приблизить мир... Слава Украине!" – подытожил выступление Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября президент презентовал в Верховной Раде ключевые пункты Плана победы, который состоит из пяти основных пунктов и трех секретных дополнений. По его словам, западные партнеры отреагировали на План с практическим подходом, и сейчас команды сосредоточены на проработке деталей эффективной поддержки.

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