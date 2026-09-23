Многие украинцы могут лишиться права на пенсию в Польше: что планируют изменить

Украинцы, которые только что достигли пенсионного возраста и имеют достаточный страховой стаж, могут лишиться права на выплату минимальной пенсии в Польше. Если парламент страны поддержит предложенные изменения, им необходимо будет накопить индексированные взносы в размере не менее 25 минимальных заработных плат.

Видео дня

Как сообщает Dziennik Gazeta Prawna, соответствующие изменения закреплены в новом законопроекте, который был внесен в Сейм ультраправой партией "Конфедерация польской короны". Её представители уверены, что действующие правила в наибольшей степени благоприятствуют гражданам Украины, которые в настоящее время имеют право на польскую минимальную пенсию на равных условиях с поляками.

Какая ситуация сейчас

В соответствии с действующим законодательством Польши, для получения минимальной пенсии достаточно достичь пенсионного возраста и иметь страховой стаж:

для женщин – 20 лет;

для мужчин – 25 лет.

Благодаря межправительственному соглашению между Украиной и Польшей от 2014 года страховой стаж, накопленный в обеих странах, суммируется. При этом трудоустройство в Польше хотя бы на один месяц с уплатой единого взноса в Фонд социального страхования (ZUS) открывает иностранцам путь к доплате из польского бюджета до уровня местной минимальной пенсии.

По данным депутатов, в июле 2026 года доплатами к минимальной пенсии воспользовались 13,1 тыс. иностранцев, среди которых 1,5 тыс. – граждане Украины. Общий объем субсидий для иностранцев в 2025 году прогнозировался на уровне 123,5 млн злотых.

Что хотят изменить

Новое требование о наличии взносов в размере 25 минимальных зарплат создает финансовый барьер, привязанный к текущим экономическим показателям. Особенности новой системы расчета:

Финансовый порог

Сумма необходимых накоплений рассчитывается исходя из действующей минимальной зарплаты и не является фиксированной. Если минимальная зарплата в стране растет, пропорционально повышается и необходимый порог взносов.

Продолжительность трудовой деятельности

Согласно моделированию авторов проекта, лицу, получающему минимальную зарплату, потребуется около 128 месяцев (10 лет и 8 месяцев) непрерывной уплаты взносов в Польше, чтобы достичь необходимого лимита.

Динамика индексации

Благодаря ежегодной индексации уже уплаченных взносов фактический срок работы может быть несколько короче.

Разработчики законопроекта отмечают, что введение этой нормы позволит Фонду социального страхования сэкономить около 1 млн злотых уже в первый год, а в долгосрочной перспективе – сдержит стремительный рост расходов на социальные доплаты иностранным гражданам.

Также OBOZ.UA сообщал, что один из лидеров ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак призвал ограничить право граждан Украины и других стран на покупку недвижимости в его стране. Таким образом вице-спикер польского Сейма хочет остановить рост цен на рынке жилья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!