Многие украинцы могут лишиться права на пенсию в Польше: что планируют изменить
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Украинцы, которые только что достигли пенсионного возраста и имеют достаточный страховой стаж, могут лишиться права на выплату минимальной пенсии в Польше. Если парламент страны поддержит предложенные изменения, им необходимо будет накопить индексированные взносы в размере не менее 25 минимальных заработных плат.
Как сообщает Dziennik Gazeta Prawna, соответствующие изменения закреплены в новом законопроекте, который был внесен в Сейм ультраправой партией "Конфедерация польской короны". Её представители уверены, что действующие правила в наибольшей степени благоприятствуют гражданам Украины, которые в настоящее время имеют право на польскую минимальную пенсию на равных условиях с поляками.
Какая ситуация сейчас
В соответствии с действующим законодательством Польши, для получения минимальной пенсии достаточно достичь пенсионного возраста и иметь страховой стаж:
- для женщин – 20 лет;
- для мужчин – 25 лет.
Благодаря межправительственному соглашению между Украиной и Польшей от 2014 года страховой стаж, накопленный в обеих странах, суммируется. При этом трудоустройство в Польше хотя бы на один месяц с уплатой единого взноса в Фонд социального страхования (ZUS) открывает иностранцам путь к доплате из польского бюджета до уровня местной минимальной пенсии.
По данным депутатов, в июле 2026 года доплатами к минимальной пенсии воспользовались 13,1 тыс. иностранцев, среди которых 1,5 тыс. – граждане Украины. Общий объем субсидий для иностранцев в 2025 году прогнозировался на уровне 123,5 млн злотых.
Что хотят изменить
Новое требование о наличии взносов в размере 25 минимальных зарплат создает финансовый барьер, привязанный к текущим экономическим показателям. Особенности новой системы расчета:
- Финансовый порог
Сумма необходимых накоплений рассчитывается исходя из действующей минимальной зарплаты и не является фиксированной. Если минимальная зарплата в стране растет, пропорционально повышается и необходимый порог взносов.
- Продолжительность трудовой деятельности
Согласно моделированию авторов проекта, лицу, получающему минимальную зарплату, потребуется около 128 месяцев (10 лет и 8 месяцев) непрерывной уплаты взносов в Польше, чтобы достичь необходимого лимита.
- Динамика индексации
Благодаря ежегодной индексации уже уплаченных взносов фактический срок работы может быть несколько короче.
Разработчики законопроекта отмечают, что введение этой нормы позволит Фонду социального страхования сэкономить около 1 млн злотых уже в первый год, а в долгосрочной перспективе – сдержит стремительный рост расходов на социальные доплаты иностранным гражданам.
Также OBOZ.UA сообщал, что один из лидеров ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак призвал ограничить право граждан Украины и других стран на покупку недвижимости в его стране. Таким образом вице-спикер польского Сейма хочет остановить рост цен на рынке жилья.
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