Зеленский ввел санкции еще против 178 человек: у большинства – гражданство РФ

В воскресенье, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях против еще 178 физических лиц. Большинство из них в обновленном санкционном списке имеют гражданство РФ.

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Соответствующий указ №321/2023 опубликован на сайте президента. Согласно документу контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним: 22 апреля президент Зеленский также утвердил санкции СНБО против 382 компаний и 40 человек. Среди них граждане и компании из РФ, Франции, Швейцарии, Германии, Тайваня.

Санкции ввели, в частности, против ООО "Авиакомпания Дальневосточная КСМ", публичного акционерного общества "Росбанк", так называемого "министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой народной республики", Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Кроме этого, в этот список внесли юридические лица, зарегистрированные во Франции, Швейцарии, Тайване, Германии, Армении.

Также в марте глава государства ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских букмекерских контор. Ограничения были введены и против физических РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– правительство Канады отдало приказ об аресте зарегистрированного в России грузового самолета Ан-124, который сейчас стоит в аэропорту Торонто. Воздушное судно было арестовано в соответствии с канадским Законом об особых экономических мерах;

– Россия с начала полномасштабной войны против Украины увеличила торговлю с некоторыми странами ЕС и НАТО. Яркий пример – Турция, позволяющая обходить последствия от санкций.

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