Зеленский встретится с Навроцким в Вильнюсе: названа дата

В рамках визита в Литву президент Польши Кароль Навроцкий проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой примут участие в мероприятиях к 163-й годовщине Январского восстания и обсудят ряд вопросов, в том числе и условия мира в Украине.

Видео дня

Как сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич, встреча лидеров запланирована на воскресенье, 25 января, и пройдет в столице страны Вильнюсе. Общение трех политиков запланировано, в частности, во время мессы в Вильнюсском архикафедральном соборе.

По словам спикера, президенты соберутся не только для участия в торжествах, но и для обсуждения важных политических тем, речь пойдет и об условиях мира в Украине. Лешкевич подчеркнул, что договоренности должны быть одобрены самими украинцами.

"Президент Навроцкий считает, что условия мира должны быть разработаны путем переговоров, в которых участвует президент США Дональд Трамп, но окончательные условия должны приниматься украинцами", – говорится в заявлении представителя.

Он отметил, что общая история борьбы против царской России сегодня перекликается с противостоянием Украины Российской Федерации, что создает основу для политического диалога.

Напомним, первую встречу с новым лидером Польши украинский лидер оценил как "очень позитивный сигнал". По его мнению, во время этой встречи был достигнут главный фактор дальнейшего взаимопонимания обеих стран – взаимного доверия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 22 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Давос (Швейцария), где встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Зеленский положительно отозвался о разговоре с главой Белого дома. Он отметил, что общались, в частности, о ПВО для нашего государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!