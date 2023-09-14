Зеленский встретится с Байденом: СМИ узнали первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, на следующей недели встретится с главой США Джо Байденом. Переговоры якобы состоятся после заседания Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом в четверг, 14 сентября, сообщило издание nbcnews с ссылкой на источники. Как отмечается, место встречи лидеров государств пока не известно. В Белом доме от комментариев отказались.

"По словам высокопоставленного украинского чиновника, Зеленский планирует принять участие в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе и встретиться с президентом Джо Байденом", – говорится в сообщении.

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Последний раз Байден встречался с Зеленским в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе (Литва).

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев в начале сентября, встретившись с Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы "продемонстрировать непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету, территориальной целостности и демократии Украины, особенно перед лицом российской агрессии". Также он объявил о новом пакете военной помощи для Украины.

СМИ сообщали, что Владимир Зеленский, вероятно, отправится в сентябре в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН, чтобы представить свою "формулу мира".

Генассамблея ООН на следующей неделе проведет заседание.

Ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Зеленский проведет переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Встреча также пройдет на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как известно, с 5 сентября 2023 года в Нью-Йорке начала свою работу 78-я сессия Генассамблеи ООН. В скором времени в США соберутся 150 лидеров разных стран мира, среди которых лично будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление запланировано в первый день так называемой "недели высокого уровня".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва задумал посадить Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. По его мнению, это можно будет сделать во время Генассамблеи ООН, а именно во время так называемой "недели высокого уровня".

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