Зеленский встретился со спецпредставительницей США по экономическому восстановлению Украины Прицкер: о чем говорили. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставительницей США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Этот визит является мощным сигналом крепкой поддержки нашего государства.

Видео дня

Об этом сообщает Офис главы государства. Прицкер посещает Украину уже во второй раз с начала полномасштабной агрессии РФ.

"Ваш очередной визит в Украину является мощным сигналом крепкой поддержки. Прошлый год стал рекордно активным для развития украинско-американских отношений. Мы настроены и дальше поддерживать такую динамику, поскольку это ощутимо помогает Украине вести борьбу с агрессором", – сказал спецпредставителю США президент.

Он отметил важную роль Пенни Прицкер в координации взаимодействия с международными партнерами по поддержке в реализации реформ, восстановления и дальнейшего укрепления экономики Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский сделал особый акцент на значимой поддержке, которую США оказывают для обеспечения надежной работы энергетического сектора Украины. Учитывая продолжение ракетного террора против нашего государства, было отмечено важность усиления ПВО для защиты городов, экспортных маршрутов и критической инфраструктуры.

В ходе встречи также обсуждался вопрос обеспечения макрофинансовой стабильности Украины.

"Благодарны президенту США за внесение бюджетного запроса в Конгресс о предоставлении Украине в 2024 году макрофинансовой и военной поддержки. Ценим, что в такое сложное время мы видим единство между конгрессменами. Украинское общество рассчитывает на принятие Конгрессом положительного решения, оно укрепит наши силы", – подчеркнул украинский лидер.

Отдельно обсуждались пути использования замороженных российских активов в качестве источников средств для восстановления Украины, при этом президент Украины отметил, что 2024 должен стать годом принятия окончательных решений и реализации конкретных шагов в этом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киев прибыла американская делегация для обсуждения обновления Украины. Возглавляет ее спецпредставитель США по экономическому восстановлению Пенни Прицкер.

Также стало известно, что в декабре газета Financial Times сообщила, что ЕС предложит использовать доходы от замороженных активов Центробанка РФ для финансирования Украины. По данным источников, подобный план утвердила Еврокомиссия. Ожидается, что передать Украине удастся до 15 млрд евро.

Кроме того, сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина точно получит от Запада деньги на послевоенное восстановление из замороженных активов России. Более того, он утверждает, что первые деньги будут предоставлены еще до окончания полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!